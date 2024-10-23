https://ria.ru/20241023/baku-1979659211.html

В Баку убили актера сериала "Граф Крестовский" и его жену

В Баку убили актера сериала "Граф Крестовский" и его жену - РИА Новости, 23.10.2024

В Баку убили актера сериала "Граф Крестовский" и его жену

В Баку убиты бывший актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Иосиф Ткач и его жена, сообщает в среду пресс-служба... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T19:10

2024-10-23T19:10

2024-10-23T19:10

баку

азербайджан

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БАКУ, 23 окт – РИА Новости. В Баку убиты бывший актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Иосиф Ткач и его жена, сообщает в среду пресс-служба МВД Азербайджана. "Вечером во вторник, 22 октября, на территории Насиминского района Баку около 21.00 (20.00 мск) были убиты Иосиф Зусиевич Ткач 1939 года рождения и его жена Людмила Михайловна Ткач 1944 года рождения. По горячим следам сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве Ислама Надиева, расследование продолжается", - говорится в сообщении. Иосиф Ткач – бывший актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна. Снимался также в нескольких работах кино, в частности, в российском сериале "Граф Крестовский".

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баку, азербайджан