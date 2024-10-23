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В Баку убили актера сериала "Граф Крестовский" и его жену - РИА Новости, 23.10.2024
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19:10 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/baku-1979659211.html
В Баку убили актера сериала "Граф Крестовский" и его жену
В Баку убили актера сериала "Граф Крестовский" и его жену - РИА Новости, 23.10.2024
В Баку убили актера сериала "Граф Крестовский" и его жену
В Баку убиты бывший актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Иосиф Ткач и его жена, сообщает в среду пресс-служба... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T19:10
2024-10-23T19:10
баку
азербайджан
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БАКУ, 23 окт – РИА Новости. В Баку убиты бывший актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Иосиф Ткач и его жена, сообщает в среду пресс-служба МВД Азербайджана. "Вечером во вторник, 22 октября, на территории Насиминского района Баку около 21.00 (20.00 мск) были убиты Иосиф Зусиевич Ткач 1939 года рождения и его жена Людмила Михайловна Ткач 1944 года рождения. По горячим следам сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве Ислама Надиева, расследование продолжается", - говорится в сообщении. Иосиф Ткач – бывший актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна. Снимался также в нескольких работах кино, в частности, в российском сериале "Граф Крестовский".
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баку, азербайджан
Баку, Азербайджан
В Баку убили актера сериала "Граф Крестовский" и его жену

В Баку убиты бывший актер русского драматического театра Иосиф Ткач и его жена

© Фото : соцсетиИосиф Ткач
Иосиф Ткач - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фото : соцсети
Иосиф Ткач. Архивное фото
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БАКУ, 23 окт – РИА Новости. В Баку убиты бывший актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Иосиф Ткач и его жена, сообщает в среду пресс-служба МВД Азербайджана.
"Вечером во вторник, 22 октября, на территории Насиминского района Баку около 21.00 (20.00 мск) были убиты Иосиф Зусиевич Ткач 1939 года рождения и его жена Людмила Михайловна Ткач 1944 года рождения. По горячим следам сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве Ислама Надиева, расследование продолжается", - говорится в сообщении.
Иосиф Ткач – бывший актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна. Снимался также в нескольких работах кино, в частности, в российском сериале "Граф Крестовский".
 
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