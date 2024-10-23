https://ria.ru/20241023/bajden-1979451129.html

Байден призвал "закрыть" Трампа

Байден призвал "закрыть" Трампа - РИА Новости, 23.10.2024

Байден призвал "закрыть" Трампа

Президент США Джо Байден призвал "закрыть" своего предшественника и кандидата на высший пост от республиканцев Дональда Трампа. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T01:57

2024-10-23T01:57

2024-10-23T08:24

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал "закрыть" своего предшественника и кандидата на высший пост от республиканцев Дональда Трампа. "Мы должны его закрыть. Политически закрыть. Устранить его. Вот что мы должны сделать", — сказал Байден в штабе демократов в штате Нью-Гемпшир, согласно трансляции американских телеканалов, среди которых Fox News. Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240415/protsess-1940207090.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, джо байден, дональд трамп