https://ria.ru/20241023/bajden-1979451129.html
Байден призвал "закрыть" Трампа
Байден призвал "закрыть" Трампа - РИА Новости, 23.10.2024
Байден призвал "закрыть" Трампа
Президент США Джо Байден призвал "закрыть" своего предшественника и кандидата на высший пост от республиканцев Дональда Трампа. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T01:57
2024-10-23T01:57
2024-10-23T08:24
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ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал "закрыть" своего предшественника и кандидата на высший пост от республиканцев Дональда Трампа. "Мы должны его закрыть. Политически закрыть. Устранить его. Вот что мы должны сделать", — сказал Байден в штабе демократов в штате Нью-Гемпшир, согласно трансляции американских телеканалов, среди которых Fox News. Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Байден призвал "закрыть" Трампа
Президент США Байден в штабе демократов призвал "политически закрыть" Трампа