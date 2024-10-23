https://ria.ru/20241023/aviakompanii-1979448101.html

Турецкие авиакомпании отменили все рейсы в Иран

Турецкие авиакомпании отменили все рейсы в Иран - РИА Новости, 23.10.2024

Турецкие авиакомпании отменили все рейсы в Иран

Турецкие авиакомпании Pegasus и Turkish Airlines отменили все рейсы в Иран и из него из-за опасений ответного удара Израиля, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T00:59

2024-10-23T00:59

2024-10-23T00:59

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СТАМБУЛ, 23 окт - РИА Новости. Турецкие авиакомпании Pegasus и Turkish Airlines отменили все рейсы в Иран и из него из-за опасений ответного удара Израиля, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в октябре обе компании отменяли на определенные периоды рейсы в Иран, Ливан и ряд других ближневосточных стран на фоне напряженности в регионе. На сайтах обеих авиакомпаний невозможно приобрести авиабилеты на даты раньше 1 ноября. "Авиарейсы в запрошенные вами даты (в конце октября - ред.) не осуществляются", - сообщают компании. Военно-политический кабинет министров Израиля в ходе последнего заседания не обсуждал ответный удар Израиля по Ирану, и, таким образом, не уполномочил премьера Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта принять решение о времени проведения этой атаки, финальное одобрение может быть дано непосредственно перед атакой, сообщил израильский портал Ynet в понедельник. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20241022/iran-1979220127.html

https://ria.ru/20241022/turtsiya-1979405634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, сша, биньямин нетаньяху, мария захарова, джо байден, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024