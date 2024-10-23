https://ria.ru/20241023/ataka-1979599509.html

Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область

Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 23.10.2024

Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область

Четыре дома и два автомобиля повреждены в городе Шебекино и селе Нежеголь Белгородской области в результате атак украинских дронов, люди не пострадали, сообщил... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:16

2024-10-23T16:16

2024-10-23T16:16

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 23 окт - РИА Новости. Четыре дома и два автомобиля повреждены в городе Шебекино и селе Нежеголь Белгородской области в результате атак украинских дронов, люди не пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Беспилотники ВСУ продолжают наносить удары по Шебекинскому городскому округу. Предварительно, обошлось без пострадавших. В городе Шебекино в результате атаки БПЛА в одном частном домовладении пробита крыша, выбиты окна и повреждена надворная постройка, во втором — посечены кровля и забор", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в селе Нежеголь в результате детонации дрона на территории двух жилых домов повреждены остекление, заборы и хозпостройка. FPV-дрон стал причиной возгорания двух припаркованных автомобилей. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

шебекино

белгородская область

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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия