https://ria.ru/20241023/ataka-1979599509.html
Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область
Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 23.10.2024
Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область
Четыре дома и два автомобиля повреждены в городе Шебекино и селе Нежеголь Белгородской области в результате атак украинских дронов, люди не пострадали, сообщил... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:16
2024-10-23T16:16
2024-10-23T16:16
специальная военная операция на украине
шебекино
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вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 23 окт - РИА Новости. Четыре дома и два автомобиля повреждены в городе Шебекино и селе Нежеголь Белгородской области в результате атак украинских дронов, люди не пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Беспилотники ВСУ продолжают наносить удары по Шебекинскому городскому округу. Предварительно, обошлось без пострадавших. В городе Шебекино в результате атаки БПЛА в одном частном домовладении пробита крыша, выбиты окна и повреждена надворная постройка, во втором — посечены кровля и забор", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в селе Нежеголь в результате детонации дрона на территории двух жилых домов повреждены остекление, заборы и хозпостройка. FPV-дрон стал причиной возгорания двух припаркованных автомобилей. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область
Гладков: четыре дома повреждены в Шебекино и селе Нежеголь после атаки дронов