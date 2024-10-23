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Украинские беспилотники атаковали Шебекино
Украинские беспилотники атаковали Шебекино - РИА Новости, 23.10.2024
Украинские беспилотники атаковали Шебекино
Украинские военные атаковали в среду утром беспилотниками город Шебекино, предварительно, пострадавших нет, повреждены три автомобиля, сообщил губернатор... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T11:08
2024-10-23T11:08
2024-10-23T11:08
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 23 окт - РИА Новости. Украинские военные атаковали в среду утром беспилотниками город Шебекино, предварительно, пострадавших нет, повреждены три автомобиля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Город Шебекино подвергся атакам беспилотников ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. FPV-дрон нанёс удар по движущемуся грузовому автомобилю, в результате атаки произошло возгорание транспортного средства", - написал Гладков. Он добавил, что два автомобиля на парковке сельхозпредприятия повреждены вследствие ещё одной атаки БПЛА. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские беспилотники атаковали Шебекино
Гладков: украинские беспилотники атаковали Шебекино, повреждены три автомобиля