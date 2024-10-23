https://ria.ru/20241023/ataka-1979507427.html

Украинские беспилотники атаковали Шебекино

Украинские беспилотники атаковали Шебекино - РИА Новости, 23.10.2024

Украинские беспилотники атаковали Шебекино

Украинские военные атаковали в среду утром беспилотниками город Шебекино, предварительно, пострадавших нет, повреждены три автомобиля, сообщил губернатор... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T11:08

2024-10-23T11:08

2024-10-23T11:08

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 23 окт - РИА Новости. Украинские военные атаковали в среду утром беспилотниками город Шебекино, предварительно, пострадавших нет, повреждены три автомобиля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Город Шебекино подвергся атакам беспилотников ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. FPV-дрон нанёс удар по движущемуся грузовому автомобилю, в результате атаки произошло возгорание транспортного средства", - написал Гладков. Он добавил, что два автомобиля на парковке сельхозпредприятия повреждены вследствие ещё одной атаки БПЛА. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

шебекино

белгородская область

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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия