Экс-глава МИД Аргентины раскритиковал отказ властей от БРИКС
Экс-глава МИД Аргентины Кафьеро: БРИКС+ представляет развивающийся мир 21 века
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Символика саммита БРИКС в Казани. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 окт - РИА Новости. БРИКС+ представляет собой развивающийся мир с конкретными финансовыми возможностями, где Аргентины нет из-за решения ее властей, сообщил экс-глава МИД латиноамериканской страны, депутат от оппозиции Сантьяго Кафьеро в X.
"Мы до сих пор не знаем, что выиграли от решения правительства (Хавьера - ред.) Милея о выходе Аргентины из БРИКС", - написал он.
"Сегодня начинается саммит БРИКС +. Это развивающийся мир 21 века, и Аргентины в нем нет... Это конкретная платформа для кооперации стран Глобального юга и возможность международного финансирования за счёт Нового банка развития", - отметил Кафьеро.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Аналитик рассказал, к чему привел отказ Аргентины от вступления в БРИКС
22 сентября, 03:55