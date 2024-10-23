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Экс-глава МИД Аргентины раскритиковал отказ властей от БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
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01:37 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/argentina-1979450108.html
Экс-глава МИД Аргентины раскритиковал отказ властей от БРИКС
Экс-глава МИД Аргентины раскритиковал отказ властей от БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Экс-глава МИД Аргентины раскритиковал отказ властей от БРИКС
БРИКС+ представляет собой развивающийся мир с конкретными финансовыми возможностями, где Аргентины нет из-за решения ее властей, сообщил экс-глава МИД... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T01:37
2024-10-23T01:37
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брикс
новый банк развития
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 окт - РИА Новости. БРИКС+ представляет собой развивающийся мир с конкретными финансовыми возможностями, где Аргентины нет из-за решения ее властей, сообщил экс-глава МИД латиноамериканской страны, депутат от оппозиции Сантьяго Кафьеро в X. "Мы до сих пор не знаем, что выиграли от решения правительства (Хавьера - ред.) Милея о выходе Аргентины из БРИКС", - написал он. "Сегодня начинается саммит БРИКС +. Это развивающийся мир 21 века, и Аргентины в нем нет... Это конкретная платформа для кооперации стран Глобального юга и возможность международного финансирования за счёт Нового банка развития", - отметил Кафьеро. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241022/sozhaleniya-1979409187.html
https://ria.ru/20240922/argentina-1974054679.html
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в мире, россия, аргентина, казань, брикс, новый банк развития, саммит брикс
В мире, Россия, Аргентина, Казань, БРИКС, Новый банк развития, Саммит БРИКС
Экс-глава МИД Аргентины раскритиковал отказ властей от БРИКС

Экс-глава МИД Аргентины Кафьеро: БРИКС+ представляет развивающийся мир 21 века

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкСимволика саммита БРИКС в Казани
Символика саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Символика саммита БРИКС в Казани. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 окт - РИА Новости. БРИКС+ представляет собой развивающийся мир с конкретными финансовыми возможностями, где Аргентины нет из-за решения ее властей, сообщил экс-глава МИД латиноамериканской страны, депутат от оппозиции Сантьяго Кафьеро в X.
"Мы до сих пор не знаем, что выиграли от решения правительства (Хавьера - ред.) Милея о выходе Аргентины из БРИКС", - написал он.
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"Сегодня начинается саммит БРИКС +. Это развивающийся мир 21 века, и Аргентины в нем нет... Это конкретная платформа для кооперации стран Глобального юга и возможность международного финансирования за счёт Нового банка развития", - отметил Кафьеро.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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