https://ria.ru/20241023/argentina-1979450108.html

Экс-глава МИД Аргентины раскритиковал отказ властей от БРИКС

Экс-глава МИД Аргентины раскритиковал отказ властей от БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024

Экс-глава МИД Аргентины раскритиковал отказ властей от БРИКС

БРИКС+ представляет собой развивающийся мир с конкретными финансовыми возможностями, где Аргентины нет из-за решения ее властей, сообщил экс-глава МИД... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T01:37

2024-10-23T01:37

2024-10-23T01:37

в мире

россия

аргентина

казань

брикс

новый банк развития

саммит брикс

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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 окт - РИА Новости. БРИКС+ представляет собой развивающийся мир с конкретными финансовыми возможностями, где Аргентины нет из-за решения ее властей, сообщил экс-глава МИД латиноамериканской страны, депутат от оппозиции Сантьяго Кафьеро в X. "Мы до сих пор не знаем, что выиграли от решения правительства (Хавьера - ред.) Милея о выходе Аргентины из БРИКС", - написал он. "Сегодня начинается саммит БРИКС +. Это развивающийся мир 21 века, и Аргентины в нем нет... Это конкретная платформа для кооперации стран Глобального юга и возможность международного финансирования за счёт Нового банка развития", - отметил Кафьеро. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241022/sozhaleniya-1979409187.html

https://ria.ru/20240922/argentina-1974054679.html

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казань

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, аргентина, казань, брикс, новый банк развития, саммит брикс