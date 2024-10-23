https://ria.ru/20241023/arest-1979578666.html
В Иркутской области арестовали троих подростков по обвинению в теракте
В Иркутской области арестовали троих подростков по обвинению в теракте - РИА Новости, 23.10.2024
В Иркутской области арестовали троих подростков по обвинению в теракте
Троих подростков, обвиняемых в теракте, арестовали в Иркутской области: они подожгли железнодорожный релейный шкаф и вышку сотовой связи, сообщает официальный... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T15:11
2024-10-23T15:11
2024-10-23T22:41
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ИРКУТСК, 23 окт — РИА Новости. Троих подростков, обвиняемых в теракте, арестовали в Иркутской области: они подожгли железнодорожный релейный шкаф и вышку сотовой связи, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. В Иркутской области в сентябре правоохранители задержали троих несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет."Предварительно установлено, что они взломали и подожгли железнодорожный релейный шкаф. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК России. В ходе предварительного расследования задержанные признались еще в одном эпизоде противоправной деятельности — поджоге вышки сотовой связи. Фигуранты заключены под стражу", — написала Волк в Telegram-канале. Подростки рассказали, что выполняли указания, которые получили от неизвестного лица через мессенджер. Свои действия они сняли на видео и отправили куратору. За совершение преступления каждому из них выплатили 15 тысяч рублей. На видео, размещенном в Telegram-канале Ирины Волк, один из подростков признается, что от неизвестного куратора также поступало задание, связанное с поджогом самолета на военном аэродроме в Усольском районе. Но, по словам обвиняемого, выполнять его они отказались, сославшись на опасность данного мероприятия. Волк отметила, что максимальное наказание за совершение теракта — пожизненное лишение свободы. По словам представителя МВД, предложения совершить поджоги за вознаграждение чаще всего поступают от спецслужб Украины. Они ищут в Сети россиян, которые готовы на преступление и не отдают себе отчета в тяжести последствий.
https://ria.ru/20240926/fsb-1974829644.html
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происшествия, иркутская область, россия, украина, ирина волк
Происшествия, Иркутская область, Россия, Украина, Ирина Волк
В Иркутской области арестовали троих подростков по обвинению в теракте
МВД РФ: в Иркутской области арестовали троих подростков по обвинению в теракте
ИРКУТСК, 23 окт — РИА Новости.
Троих подростков, обвиняемых в теракте, арестовали в Иркутской области: они подожгли железнодорожный релейный шкаф и вышку сотовой связи, сообщает официальный представитель
МВД России Ирина Волк.
В Иркутской области в сентябре правоохранители задержали троих несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет.
"Предварительно установлено, что они взломали и подожгли железнодорожный релейный шкаф. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК России. В ходе предварительного расследования задержанные признались еще в одном эпизоде противоправной деятельности — поджоге вышки сотовой связи. Фигуранты заключены под стражу", — написала Волк в Telegram-канале.
Подростки рассказали, что выполняли указания, которые получили от неизвестного лица через мессенджер. Свои действия они сняли на видео и отправили куратору. За совершение преступления каждому из них выплатили 15 тысяч рублей.
На видео, размещенном в Telegram-канале Ирины Волк, один из подростков признается, что от неизвестного куратора также поступало задание, связанное с поджогом самолета на военном аэродроме в Усольском районе. Но, по словам обвиняемого, выполнять его они отказались, сославшись на опасность данного мероприятия.
Волк отметила, что максимальное наказание за совершение теракта — пожизненное лишение свободы. По словам представителя МВД, предложения совершить поджоги за вознаграждение чаще всего поступают от спецслужб Украины
. Они ищут в Сети россиян, которые готовы на преступление и не отдают себе отчета в тяжести последствий.