https://ria.ru/20241023/ankara-1979640348.html
Глава МВД Турции сообщил о трех погибших при теракте в Анкаре
Глава МВД Турции сообщил о трех погибших при теракте в Анкаре - РИА Новости, 23.10.2024
Глава МВД Турции сообщил о трех погибших при теракте в Анкаре
При теракте на объекте аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре погибли три человека, двоих преступников ликвидировали, сообщил министр внутренних дел Турции Али РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T17:57
2024-10-23T17:57
2024-10-23T18:32
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СТАМБУЛ, 23 окт — РИА Новости. При теракте на объекте аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре погибли три человека, двоих преступников ликвидировали, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети X."Ликвидированы двое террористов, устроивших теракт на объекте TUSAŞ. К сожалению, у нас трое погибших в результате нападения, 14 пострадавших", — написал он.В среду в районе Кахраманказан, у здания корпорации TUSAŞ, прогремел взрыв, за которым последовала стрельба. Телеканал Habertürk опубликовал запись с камер наблюдения, на которой видно, как преступники вышли из подъехавшего к проходной такси, а затем как минимум два вооруженных человека — мужчина и женщина — зашли в здание, где, как сообщалось, могут прятаться сотрудники компании.Сейчас на месте работают многочисленные отряды полиции и военные, движение по ближайшим автодорогам перекрыто. Генпрокуратура в Анкаре начала расследование.Посольство России сообщило РИА Новости, что не получало данных о пострадавших в теракте соотечественниках.TUSAŞ занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, а также модернизацией истребителей F-16. Помимо производственного центра, в этом районе находится центр испытаний космических кораблей и спутников USET.
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Теракт у здания компании TUSAŞ в Анкаре, слышна стрельба
Теракт у здания компании TUSAŞ в Анкаре, слышна стрельба
2024-10-23T17:57
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Боевики, совершившие теракт на промышленном объекте в Анкаре
Группа боевиков могла участвовать в теракте на промышленном объекте в Анкаре, один-два прорвались в здание, передает турецкий Habertürk.
Телеканал также показал кадры с боевиками, подъехавшими на такси к проходной компании Tusaş.
2024-10-23T17:57
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РИА Новости
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в мире, турция, анкара, f-16
В мире, Турция, Анкара, F-16
Глава МВД Турции сообщил о трех погибших при теракте в Анкаре
Глава МВД Турции Ерликая: в теракте на объекте TUSAŞ в Анкаре погибли 3 человека
СТАМБУЛ, 23 окт — РИА Новости.
При теракте на объекте аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре погибли три человека, двоих преступников ликвидировали, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети X
.
"Ликвидированы двое террористов, устроивших теракт на объекте TUSAŞ. К сожалению, у нас трое погибших в результате нападения, 14 пострадавших", — написал он.
В среду в районе Кахраманказан, у здания корпорации TUSAŞ, прогремел взрыв, за которым последовала стрельба.
Телеканал Habertürk опубликовал запись с камер наблюдения, на которой видно, как преступники вышли из подъехавшего к проходной такси, а затем как минимум два вооруженных человека — мужчина и женщина — зашли в здание, где, как сообщалось, могут прятаться сотрудники компании.
Сейчас на месте работают многочисленные отряды полиции и военные, движение по ближайшим автодорогам перекрыто. Генпрокуратура в Анкаре начала расследование.
Посольство России сообщило РИА Новости, что не получало данных о пострадавших в теракте соотечественниках.
TUSAŞ занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, а также модернизацией истребителей F-16. Помимо производственного центра, в этом районе находится центр испытаний космических кораблей и спутников USET.