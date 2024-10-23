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Проверка школьных автобусов прошла в Адыгее - РИА Новости, 23.10.2024
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Шапка - Республика Адыгея - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Адыгея
 
17:29 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/adygeya-1979629722.html
Проверка школьных автобусов прошла в Адыгее
Проверка школьных автобусов прошла в Адыгее - РИА Новости, 23.10.2024
Проверка школьных автобусов прошла в Адыгее
Власти в Адыгее инициировали проверки безопасности перевозок школьными автобусами и нашли 243 нарушения на 112 машинах, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T17:29
2024-10-23T17:29
республика адыгея
республика адыгея
мурат кумпилов
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
дети
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МАЙКОП, 23 окт - РИА Новости. Власти в Адыгее инициировали проверки безопасности перевозок школьными автобусами и нашли 243 нарушения на 112 машинах, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в среду провел заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Со ссылкой на Межрегиональное территориальное управление Ространснадзора по ЮФО отмечается, что с начала года ведомство проверило свыше 1,5 тысячи транспортных средств, выявив при этом свыше 1,4 тысячи различных нарушений транспортного законодательства. По разным статьям КоАП в отношении водителей было вынесено 843 постановления о привлечении к административной ответственности. "Кроме того, в апреле 2024 года прокуратурой Республики Адыгея инициировано проведение внеплановых проверок школ региона. Территориальный отдел Ространснадзора совместно с представителями прокуратуры районов проверил 112 школьных автобусов, выявлено 243 нарушения действующего законодательства. Справки по фактам выявленных нарушении направлены в прокуратуру", - говорится в сообщении. По всем проверенным в Адыгее автобусам было выявлено 385 нарушений, уточняется в релизе.
https://ria.ru/20241015/adygeya-1978212141.html
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республика адыгея, мурат кумпилов, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), дети
Республика Адыгея, Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Дети

Проверка школьных автобусов прошла в Адыгее

© Фото: пресс-служба правительства Республики АдыгеяАвтопарк школьных автобусов в Адыгее
Автопарк школьных автобусов в Адыгее - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фото: пресс-служба правительства Республики Адыгея
Автопарк школьных автобусов в Адыгее
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МАЙКОП, 23 окт - РИА Новости. Власти в Адыгее инициировали проверки безопасности перевозок школьными автобусами и нашли 243 нарушения на 112 машинах, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в среду провел заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Со ссылкой на Межрегиональное территориальное управление Ространснадзора по ЮФО отмечается, что с начала года ведомство проверило свыше 1,5 тысячи транспортных средств, выявив при этом свыше 1,4 тысячи различных нарушений транспортного законодательства. По разным статьям КоАП в отношении водителей было вынесено 843 постановления о привлечении к административной ответственности.
"Кроме того, в апреле 2024 года прокуратурой Республики Адыгея инициировано проведение внеплановых проверок школ региона. Территориальный отдел Ространснадзора совместно с представителями прокуратуры районов проверил 112 школьных автобусов, выявлено 243 нарушения действующего законодательства. Справки по фактам выявленных нарушении направлены в прокуратуру", - говорится в сообщении.
По всем проверенным в Адыгее автобусам было выявлено 385 нарушений, уточняется в релизе.
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Республика АдыгеяРеспублика АдыгеяМурат КумпиловФедеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)Дети
 
 
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