https://ria.ru/20241023/adygeya-1979629722.html

Проверка школьных автобусов прошла в Адыгее

Проверка школьных автобусов прошла в Адыгее - РИА Новости, 23.10.2024

Проверка школьных автобусов прошла в Адыгее

Власти в Адыгее инициировали проверки безопасности перевозок школьными автобусами и нашли 243 нарушения на 112 машинах, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T17:29

2024-10-23T17:29

2024-10-23T17:29

республика адыгея

республика адыгея

мурат кумпилов

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

дети

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МАЙКОП, 23 окт - РИА Новости. Власти в Адыгее инициировали проверки безопасности перевозок школьными автобусами и нашли 243 нарушения на 112 машинах, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в среду провел заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Со ссылкой на Межрегиональное территориальное управление Ространснадзора по ЮФО отмечается, что с начала года ведомство проверило свыше 1,5 тысячи транспортных средств, выявив при этом свыше 1,4 тысячи различных нарушений транспортного законодательства. По разным статьям КоАП в отношении водителей было вынесено 843 постановления о привлечении к административной ответственности. "Кроме того, в апреле 2024 года прокуратурой Республики Адыгея инициировано проведение внеплановых проверок школ региона. Территориальный отдел Ространснадзора совместно с представителями прокуратуры районов проверил 112 школьных автобусов, выявлено 243 нарушения действующего законодательства. Справки по фактам выявленных нарушении направлены в прокуратуру", - говорится в сообщении. По всем проверенным в Адыгее автобусам было выявлено 385 нарушений, уточняется в релизе.

https://ria.ru/20241015/adygeya-1978212141.html

республика адыгея

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республика адыгея, мурат кумпилов, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), дети