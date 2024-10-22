Число жертв израильских ударов по Ливану возросло до 2530
Число погибших от ударов Израиля по Ливану с октября 2023-го возросло до 2530
© AP Photo / Hussein MallaИзраильский авиаудар в южном пригороде Бейрута
© AP Photo / Hussein Malla
Израильский авиаудар в южном пригороде Бейрута. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 22 окт — РИА Новости. Количество погибших от ударов израильской армии по Ливану с октября прошлого года возросло до 2530, сообщается в заявлении Комитета чрезвычайных ситуаций правительства республики.
"Общее количество жертв с начала израильской агрессии возросло до 2530, ранены 11 803", — говорится в заявлении.
Согласно отчету, за последние сутки в разных районах Ливана от ударов ЦАХАЛ погибли 63 человека, еще 234 получили ранения.
Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"
Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших — мирные жители, в том числе дети.
После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.
При этом атаки ЦАХАЛ приходятся и на гражданские объекты, в том числе больницы, лагеря беженцев и жилые дома, а также исторические и архитектурные памятники. Кроме того, израильская армия не раз обстреливала позиции миротворцев ООН.
Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои, а также не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются попадания в жилые строения.