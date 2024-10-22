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Число жертв израильских ударов по Ливану возросло до 2530 - РИА Новости, 22.10.2024
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19:56 22.10.2024 (обновлено: 20:26 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/zhertvy-1979418976.html
Число жертв израильских ударов по Ливану возросло до 2530
Число жертв израильских ударов по Ливану возросло до 2530 - РИА Новости, 22.10.2024
Число жертв израильских ударов по Ливану возросло до 2530
Количество погибших от ударов израильской армии по Ливану с октября прошлого года возросло до 2530, сообщается в заявлении Комитета чрезвычайных ситуаций... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T19:56
2024-10-22T20:26
в мире
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израиль
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 22 окт — РИА Новости. Количество погибших от ударов израильской армии по Ливану с октября прошлого года возросло до 2530, сообщается в заявлении Комитета чрезвычайных ситуаций правительства республики."Общее количество жертв с начала израильской агрессии возросло до 2530, ранены 11 803", — говорится в заявлении.Согласно отчету, за последние сутки в разных районах Ливана от ударов ЦАХАЛ погибли 63 человека, еще 234 получили ранения.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС, десяткам тысяч жителей пришлось эвакуироваться.После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.При этом атаки ЦАХАЛ приходятся и на гражданские объекты, в том числе больницы, лагеря беженцев и жилые дома, а также исторические и архитектурные памятники. Кроме того, израильская армия не раз обстреливала позиции миротворцев ООН.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои, а также не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются попадания в жилые строения.
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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хасан насрулла, хамас, оон
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Хасан Насрулла, ХАМАС, ООН
Число жертв израильских ударов по Ливану возросло до 2530

Число погибших от ударов Израиля по Ливану с октября 2023-го возросло до 2530

© AP Photo / Hussein MallaИзраильский авиаудар в южном пригороде Бейрута
Израильский авиаудар в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Израильский авиаудар в южном пригороде Бейрута. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 22 окт — РИА Новости. Количество погибших от ударов израильской армии по Ливану с октября прошлого года возросло до 2530, сообщается в заявлении Комитета чрезвычайных ситуаций правительства республики.
"Общее количество жертв с начала израильской агрессии возросло до 2530, ранены 11 803", — говорится в заявлении.
Повреждения резиденции премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Кейсарии - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Израиль признал, что БПЛА "Хезболлы" напрямую поразил резиденцию Нетаньяху
Вчера, 17:27
Согласно отчету, за последние сутки в разных районах Ливана от ударов ЦАХАЛ погибли 63 человека, еще 234 получили ранения.

Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"

Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС, десяткам тысяч жителей пришлось эвакуироваться.

Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших — мирные жители, в том числе дети.

Израильский авиаудар по южному пригороду Бейрута. 22 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Израиль нанес удар по Бейруту в момент начала пресс-конференции "Хезболлы"
Вчера, 14:50
После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.
При этом атаки ЦАХАЛ приходятся и на гражданские объекты, в том числе больницы, лагеря беженцев и жилые дома, а также исторические и архитектурные памятники. Кроме того, израильская армия не раз обстреливала позиции миротворцев ООН.
Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои, а также не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются попадания в жилые строения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
1 октября, 13:52
 
В миреЛиванИзраильХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Хасан НасруллаХАМАСООН
 
 
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