https://ria.ru/20241022/zhertvy-1979418976.html

Число жертв израильских ударов по Ливану возросло до 2530

Число жертв израильских ударов по Ливану возросло до 2530 - РИА Новости, 22.10.2024

Число жертв израильских ударов по Ливану возросло до 2530

Количество погибших от ударов израильской армии по Ливану с октября прошлого года возросло до 2530, сообщается в заявлении Комитета чрезвычайных ситуаций... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T19:56

2024-10-22T19:56

2024-10-22T20:26

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 22 окт — РИА Новости. Количество погибших от ударов израильской армии по Ливану с октября прошлого года возросло до 2530, сообщается в заявлении Комитета чрезвычайных ситуаций правительства республики."Общее количество жертв с начала израильской агрессии возросло до 2530, ранены 11 803", — говорится в заявлении.Согласно отчету, за последние сутки в разных районах Ливана от ударов ЦАХАЛ погибли 63 человека, еще 234 получили ранения.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС, десяткам тысяч жителей пришлось эвакуироваться.После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.При этом атаки ЦАХАЛ приходятся и на гражданские объекты, в том числе больницы, лагеря беженцев и жилые дома, а также исторические и архитектурные памятники. Кроме того, израильская армия не раз обстреливала позиции миротворцев ООН.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои, а также не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются попадания в жилые строения.

https://ria.ru/20241022/bpla-1979385194.html

https://ria.ru/20241022/livan-1979330981.html

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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хасан насрулла, хамас, оон