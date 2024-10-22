https://ria.ru/20241022/zelenskiy-1979417033.html

Зеленский приказал ликвидировать медико-экспертные комиссии на Украине

Зеленский приказал ликвидировать медико-экспертные комиссии на Украине - РИА Новости, 23.10.2024

Зеленский приказал ликвидировать медико-экспертные комиссии на Украине

Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации всех медико-экспертных комиссий (МСЭК) на Украине, соответствующий документ опубликован на его сайте. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-22T19:46

2024-10-22T19:46

2024-10-23T00:05

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации всех медико-экспертных комиссий (МСЭК) на Украине, соответствующий документ опубликован на его сайте.Тем самым он ввел в действие решение СНБО от 22 октября 2024 года "по противодействию коррупционным и другим правонарушениям при установлении инвалидности должностным лицам государственных органов".Согласно документу, правительство Украины в целях недопущения злоупотреблений в сфере медицинской экспертизы должно предложить законопроект по внесению изменений в работу медкомиссий и ликвидации МСЭК с 31 декабря 2024-го.Как заявил Зеленский в Telegram-канале, на Украине зафиксированы сотни случаев оформления чиновниками фиктивной инвалидности. По его мнению, эту систему необходимо цифровизировать.Во вторник Генпрокурор Украины Андрей Костин после скандала с оформлением прокурорами инвалидности заявил об увольнении с должности.На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдачи фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности о незаконных оформлениях инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких до десятка тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт.

https://ria.ru/20241022/kiev-1979365314.html

https://ria.ru/20241022/vsu-1979333928.html

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украина, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, в мире