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Зеленский приказал ликвидировать медико-экспертные комиссии на Украине - РИА Новости, 23.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:46 22.10.2024 (обновлено: 00:05 23.10.2024)
https://ria.ru/20241022/zelenskiy-1979417033.html
Зеленский приказал ликвидировать медико-экспертные комиссии на Украине
Зеленский приказал ликвидировать медико-экспертные комиссии на Украине - РИА Новости, 23.10.2024
Зеленский приказал ликвидировать медико-экспертные комиссии на Украине
Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации всех медико-экспертных комиссий (МСЭК) на Украине, соответствующий документ опубликован на его сайте. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-22T19:46
2024-10-23T00:05
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
совет национальной безопасности и обороны украины
в мире
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации всех медико-экспертных комиссий (МСЭК) на Украине, соответствующий документ опубликован на его сайте.Тем самым он ввел в действие решение СНБО от 22 октября 2024 года "по противодействию коррупционным и другим правонарушениям при установлении инвалидности должностным лицам государственных органов".Согласно документу, правительство Украины в целях недопущения злоупотреблений в сфере медицинской экспертизы должно предложить законопроект по внесению изменений в работу медкомиссий и ликвидации МСЭК с 31 декабря 2024-го.Как заявил Зеленский в Telegram-канале, на Украине зафиксированы сотни случаев оформления чиновниками фиктивной инвалидности. По его мнению, эту систему необходимо цифровизировать.Во вторник Генпрокурор Украины Андрей Костин после скандала с оформлением прокурорами инвалидности заявил об увольнении с должности.На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдачи фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности о незаконных оформлениях инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких до десятка тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт.
https://ria.ru/20241022/kiev-1979365314.html
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украина, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Совет национальной безопасности и обороны Украины, В мире
Зеленский приказал ликвидировать медико-экспертные комиссии на Украине

Зеленский подписал указ о ликвидации всех медико-экспертных комиссий на Украине

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации всех медико-экспертных комиссий (МСЭК) на Украине, соответствующий документ опубликован на его сайте.
Тем самым он ввел в действие решение СНБО от 22 октября 2024 года "по противодействию коррупционным и другим правонарушениям при установлении инвалидности должностным лицам государственных органов".
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Вчера, 16:18
Согласно документу, правительство Украины в целях недопущения злоупотреблений в сфере медицинской экспертизы должно предложить законопроект по внесению изменений в работу медкомиссий и ликвидации МСЭК с 31 декабря 2024-го.
Как заявил Зеленский в Telegram-канале, на Украине зафиксированы сотни случаев оформления чиновниками фиктивной инвалидности. По его мнению, эту систему необходимо цифровизировать.
Во вторник Генпрокурор Украины Андрей Костин после скандала с оформлением прокурорами инвалидности заявил об увольнении с должности.
На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдачи фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности о незаконных оформлениях инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких до десятка тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ЗеленскийСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВ мире
 
 
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