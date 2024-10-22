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Зеленский ответил на вопрос об отставке Умерова и Буданова* - РИА Новости, 22.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:33 22.10.2024 (обновлено: 15:39 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/zelenskiy-1979345169.html
Зеленский ответил на вопрос об отставке Умерова и Буданова*
Зеленский ответил на вопрос об отставке Умерова и Буданова* - РИА Новости, 22.10.2024
Зеленский ответил на вопрос об отставке Умерова и Буданова*
Владимир Зеленский опроверг слухи о возможном увольнении главы ГУР Украины Кирилла Буданова* и министра обороны страны Рустема Умерова. Его цитирует издание... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:33
2024-10-22T15:39
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
в мире
украина
рустем умеров
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский опроверг слухи о возможном увольнении главы ГУР Украины Кирилла Буданова* и министра обороны страны Рустема Умерова. Его цитирует издание "Страна.ua". "Я не собирался этого делать. Я не собирался менять Буданова*. Информация [об уходе] ходила, да. По Умерову не было тоже такого вопроса", — сказал он. В конце сентября украинское издание "Новое время" со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что главу ГУР могут уволить в ближайшее время.Политолог Александр Дудчак в беседе с РИА Новости предположил, что за возможной отставкой Буданова* стоит глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, уже подчинивший себе большую часть правительства и избавляющийся от самостоятельных фигур в силовом блоке.Их отношения испортились весной 2024 года, хотя еще в феврале Буданова* наряду с Александром Сырским рассматривали на должность главнокомандующего ВСУ. Когда же на этот пост избрали Сырского, главе ГУР собирались расширить полномочия.*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20241022/mask-1979278232.html
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РИА Новости
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владимир зеленский, в мире, украина, рустем умеров
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, В мире, Украина, Рустем Умеров
Зеленский ответил на вопрос об отставке Умерова и Буданова*

Зеленский заявил, что не будет увольнять Буданова и Умерова

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский опроверг слухи о возможном увольнении главы ГУР Украины Кирилла Буданова* и министра обороны страны Рустема Умерова. Его цитирует издание "Страна.ua".

"Я не собирался этого делать. Я не собирался менять Буданова*. Информация [об уходе] ходила, да. По Умерову не было тоже такого вопроса", — сказал он.

В конце сентября украинское издание "Новое время" со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что главу ГУР могут уволить в ближайшее время.

Политолог Александр Дудчак в беседе с РИА Новости предположил, что за возможной отставкой Буданова* стоит глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, уже подчинивший себе большую часть правительства и избавляющийся от самостоятельных фигур в силовом блоке.
Их отношения испортились весной 2024 года, хотя еще в феврале Буданова* наряду с Александром Сырским рассматривали на должность главнокомандующего ВСУ. Когда же на этот пост избрали Сырского, главе ГУР собирались расширить полномочия.

*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийВ миреУкраинаРустем Умеров
 
 
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