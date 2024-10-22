https://ria.ru/20241022/zelenskiy-1979345169.html

Зеленский ответил на вопрос об отставке Умерова и Буданова*

Зеленский ответил на вопрос об отставке Умерова и Буданова* - РИА Новости, 22.10.2024

Зеленский ответил на вопрос об отставке Умерова и Буданова*

Владимир Зеленский опроверг слухи о возможном увольнении главы ГУР Украины Кирилла Буданова* и министра обороны страны Рустема Умерова. Его цитирует издание... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T15:33

2024-10-22T15:33

2024-10-22T15:39

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский опроверг слухи о возможном увольнении главы ГУР Украины Кирилла Буданова* и министра обороны страны Рустема Умерова. Его цитирует издание "Страна.ua". "Я не собирался этого делать. Я не собирался менять Буданова*. Информация [об уходе] ходила, да. По Умерову не было тоже такого вопроса", — сказал он. В конце сентября украинское издание "Новое время" со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что главу ГУР могут уволить в ближайшее время.Политолог Александр Дудчак в беседе с РИА Новости предположил, что за возможной отставкой Буданова* стоит глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, уже подчинивший себе большую часть правительства и избавляющийся от самостоятельных фигур в силовом блоке.Их отношения испортились весной 2024 года, хотя еще в феврале Буданова* наряду с Александром Сырским рассматривали на должность главнокомандующего ВСУ. Когда же на этот пост избрали Сырского, главе ГУР собирались расширить полномочия.*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20241022/mask-1979278232.html

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владимир зеленский, в мире, украина, рустем умеров