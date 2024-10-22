https://ria.ru/20241022/zelenskij-1979362610.html

Зеленский рассказал, от чего зависят перспективы переговоров по Украине

Зеленский рассказал, от чего зависят перспективы переговоров по Украине - РИА Новости, 22.10.2024

Зеленский рассказал, от чего зависят перспективы переговоров по Украине

Владимир Зеленский заявил, что перспективы мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине зависят от результатов президентских выборов в США. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T16:04

2024-10-22T16:04

2024-10-22T16:04

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что перспективы мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине зависят от результатов президентских выборов в США. "Это зависит от выборов в Соединенных Штатах", - сказал Зеленский на встрече с журналистами, отвечая на вопрос о его мнении о готовности России к переговорам. Слова Зеленского приводит агентство Франс Пресс. Зеленский также заявил, что, учитывая разговоры с кандидатам на выборах в США, он ожидает, что после победы следующий американский президент должен "продемонстрировать свою политику очень быстро" и не ждать до инаугурации в январе. В минувшую пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести переговоры. В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.

https://ria.ru/20241021/putin-1979183619.html

https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936797418.html

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