Рейтинг@Mail.ru
Зеленский рассказал, от чего зависят перспективы переговоров по Украине - РИА Новости, 22.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/zelenskij-1979362610.html
Зеленский рассказал, от чего зависят перспективы переговоров по Украине
Зеленский рассказал, от чего зависят перспективы переговоров по Украине - РИА Новости, 22.10.2024
Зеленский рассказал, от чего зависят перспективы переговоров по Украине
Владимир Зеленский заявил, что перспективы мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине зависят от результатов президентских выборов в США. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T16:04
2024-10-22T16:04
в мире
россия
украина
сша
владимир зеленский
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978525723_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0320d2060b946ed13d2c4d68bb2aefe4.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что перспективы мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине зависят от результатов президентских выборов в США. "Это зависит от выборов в Соединенных Штатах", - сказал Зеленский на встрече с журналистами, отвечая на вопрос о его мнении о готовности России к переговорам. Слова Зеленского приводит агентство Франс Пресс. Зеленский также заявил, что, учитывая разговоры с кандидатам на выборах в США, он ожидает, что после победы следующий американский президент должен "продемонстрировать свою политику очень быстро" и не ждать до инаугурации в январе. В минувшую пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести переговоры. В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20241021/putin-1979183619.html
https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936797418.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978525723_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c7a466986313868b4b98ed406d3d570.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО
Зеленский рассказал, от чего зависят перспективы переговоров по Украине

Зеленский: переговоры по Украине зависят от результатов выборов в США

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что перспективы мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине зависят от результатов президентских выборов в США.
"Это зависит от выборов в Соединенных Штатах", - сказал Зеленский на встрече с журналистами, отвечая на вопрос о его мнении о готовности России к переговорам. Слова Зеленского приводит агентство Франс Пресс.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Путин и Гутерреш на переговорах в Казани обсудят ситуацию на Украине
21 октября, 19:12
Зеленский также заявил, что, учитывая разговоры с кандидатам на выборах в США, он ожидает, что после победы следующий американский президент должен "продемонстрировать свою политику очень быстро" и не ждать до инаугурации в январе.
В минувшую пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести переговоры.
В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
Захарова прокомментировала слова Зеленского о переговорах с Россией
30 марта, 10:47
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала