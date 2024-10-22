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В МИД прокомментировали угрозу Польши выслать посла России - РИА Новости, 22.10.2024
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21:54 22.10.2024 (обновлено: 23:50 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/zakharova-1979430751.html
В МИД прокомментировали угрозу Польши выслать посла России
В МИД прокомментировали угрозу Польши выслать посла России - РИА Новости, 22.10.2024
В МИД прокомментировали угрозу Польши выслать посла России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости слова главы польского внешнеполитического ведомства Радослава Сикорского о... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T21:54
2024-10-22T23:50
россия
польша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид польши
в мире
мария захарова
радослав сикорский
познань
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости слова главы польского внешнеполитического ведомства Радослава Сикорского о возможной высылке российского посла."Больше глава МИД Польши ничего и не умеет", — сказала она.Ранее во вторник дипломат заявил, что отозвал согласие на работу консульства России в Познани, указав, что его сотрудники будут признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что такое решение связано с его заявлением, сделанным накануне после задержания диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. При этом никаких доказательств Сикорский не привел.Сегодня вечером глава МИД Польши отметил, что не исключает высылку российского посла, "если диверсионные акты будут продолжаться".
https://ria.ru/20241022/polsha-1979333112.html
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россия, польша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид польши, в мире, мария захарова, радослав сикорский, познань
Россия, Польша, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Польши, В мире, Мария Захарова, Радослав Сикорский, Познань
В МИД прокомментировали угрозу Польши выслать посла России

Захарова об угрозе Сикорского выслать посла России: больше ни на что не способен

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости слова главы польского внешнеполитического ведомства Радослава Сикорского о возможной высылке российского посла.
"Больше глава МИД Польши ничего и не умеет", — сказала она.
Панорама Москвы - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
"Боже, спаси нас". В Польше забили тревогу из-за угроз в адрес России
Вчера, 14:56
Ранее во вторник дипломат заявил, что отозвал согласие на работу консульства России в Познани, указав, что его сотрудники будут признаны "нежелательными лицами" на территории Польши.
Он пояснил, что такое решение связано с его заявлением, сделанным накануне после задержания диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. При этом никаких доказательств Сикорский не привел.
Сегодня вечером глава МИД Польши отметил, что не исключает высылку российского посла, "если диверсионные акты будут продолжаться".
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
МИД пообещал болезненный ответ на закрытие консульства в Познани
Вчера, 16:58
 
РоссияПольшаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД ПольшиВ миреМария ЗахароваРадослав СикорскийПознань
 
 
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