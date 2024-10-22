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На Запорожской АЭС рассказали о работе после атаки дронов ВСУ на Энергодар - РИА Новости, 22.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:59 22.10.2024 (обновлено: 10:03 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/zaes-1979250838.html
На Запорожской АЭС рассказали о работе после атаки дронов ВСУ на Энергодар
На Запорожской АЭС рассказали о работе после атаки дронов ВСУ на Энергодар - РИА Новости, 22.10.2024
На Запорожской АЭС рассказали о работе после атаки дронов ВСУ на Энергодар
Запорожская АЭС работает штатно, ее территория не атакована, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T09:59
2024-10-22T10:03
специальная военная операция на украине
происшествия
энергодар
евгений балицкий
запорожская аэс
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Запорожская АЭС работает штатно, ее территория не атакована, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Ранее губернатор области Евгений Балицкий сообщал, что по предварительным данным в Энергодаре после атаки украинских БПЛА погиб человек. На ЗАЭС уточняли, что погибший - житель города, атакована была АЗС. "Станция работает штатно" , - сказала Яшина. По ее словам, территория АЭС не атакована.
https://ria.ru/20241022/energodar-1979249638.html
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7 495 645-6601
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происшествия, энергодар, евгений балицкий, запорожская аэс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Энергодар, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
На Запорожской АЭС рассказали о работе после атаки дронов ВСУ на Энергодар

Директор по коммуникациям: ЗАЭС работает штатно, ее территория не атакована

© Фото : соцсетиПоследствия атаки БПЛА на АЗС в Энергодаре. 22 октября 2024
Последствия атаки БПЛА на АЗС в Энергодаре. 22 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фото : соцсети
Последствия атаки БПЛА на АЗС в Энергодаре. 22 октября 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Запорожская АЭС работает штатно, ее территория не атакована, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Ранее губернатор области Евгений Балицкий сообщал, что по предварительным данным в Энергодаре после атаки украинских БПЛА погиб человек.
На ЗАЭС уточняли, что погибший - житель города, атакована была АЗС.
"Станция работает штатно" , - сказала Яшина. По ее словам, территория АЭС не атакована.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
В Энергодаре загорелась цистерна с пропаном после атаки украинского БПЛА
09:50
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЭнергодарЕвгений БалицкийЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
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