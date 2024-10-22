https://ria.ru/20241022/zaes-1979250838.html
На Запорожской АЭС рассказали о работе после атаки дронов ВСУ на Энергодар
На Запорожской АЭС рассказали о работе после атаки дронов ВСУ на Энергодар - РИА Новости, 22.10.2024
На Запорожской АЭС рассказали о работе после атаки дронов ВСУ на Энергодар
Запорожская АЭС работает штатно, ее территория не атакована, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T09:59
2024-10-22T09:59
2024-10-22T10:03
специальная военная операция на украине
происшествия
энергодар
евгений балицкий
запорожская аэс
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Запорожская АЭС работает штатно, ее территория не атакована, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Ранее губернатор области Евгений Балицкий сообщал, что по предварительным данным в Энергодаре после атаки украинских БПЛА погиб человек. На ЗАЭС уточняли, что погибший - житель города, атакована была АЗС. "Станция работает штатно" , - сказала Яшина. По ее словам, территория АЭС не атакована.
https://ria.ru/20241022/energodar-1979249638.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, энергодар, евгений балицкий, запорожская аэс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Энергодар, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
На Запорожской АЭС рассказали о работе после атаки дронов ВСУ на Энергодар
Директор по коммуникациям: ЗАЭС работает штатно, ее территория не атакована