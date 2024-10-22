https://ria.ru/20241022/zaes-1979250838.html

На Запорожской АЭС рассказали о работе после атаки дронов ВСУ на Энергодар

На Запорожской АЭС рассказали о работе после атаки дронов ВСУ на Энергодар - РИА Новости, 22.10.2024

На Запорожской АЭС рассказали о работе после атаки дронов ВСУ на Энергодар

Запорожская АЭС работает штатно, ее территория не атакована, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T09:59

2024-10-22T09:59

2024-10-22T10:03

специальная военная операция на украине

происшествия

энергодар

евгений балицкий

запорожская аэс

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Запорожская АЭС работает штатно, ее территория не атакована, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Ранее губернатор области Евгений Балицкий сообщал, что по предварительным данным в Энергодаре после атаки украинских БПЛА погиб человек. На ЗАЭС уточняли, что погибший - житель города, атакована была АЗС. "Станция работает штатно" , - сказала Яшина. По ее словам, территория АЭС не атакована.

https://ria.ru/20241022/energodar-1979249638.html

энергодар

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Ольга Фомченкова

происшествия, энергодар, евгений балицкий, запорожская аэс, вооруженные силы украины