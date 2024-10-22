https://ria.ru/20241022/yuar-1979342700.html

Президент ЮАР назвал Россию ценным союзником

Президент ЮАР назвал Россию ценным союзником - РИА Новости, 22.10.2024

Президент ЮАР назвал Россию ценным союзником

ЮАР считает Россию ценным союзником и другом, эта дружба длится долгое время, заявил президент республики Сирил Рамафоса на встрече с российским лидером... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T15:26

2024-10-22T15:26

2024-10-22T15:37

юар

россия

сирил рамафоса

казань

владимир путин

в мире

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. ЮАР считает Россию ценным союзником и другом, эта дружба длится долгое время, заявил президент республики Сирил Рамафоса на встрече с российским лидером Владимиром Путиным."Мы очень рады, что мы получаем вашу поддержку во всех отношениях. Благодаря этому мы достигли этого этапа нашей истории. Мы считаем Россию очень ценным союзником и другом. Вы с самого начала нас поддерживали - с дней, когда мы боролись с апартеидом до нынешних времен. Нам очень отрадно быть здесь. Мы очень рады провести эти важные обсуждения здесь, в Казани, в рамках семьи БРИКС", - сказал он.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241017/briks-1978380302.html

юар

россия

казань

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юар, россия, сирил рамафоса, казань, владимир путин, в мире, саммит брикс в казани в 2024 году