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Президент ЮАР назвал Россию ценным союзником - РИА Новости, 22.10.2024
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15:26 22.10.2024 (обновлено: 15:37 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/yuar-1979342700.html
Президент ЮАР назвал Россию ценным союзником
Президент ЮАР назвал Россию ценным союзником - РИА Новости, 22.10.2024
Президент ЮАР назвал Россию ценным союзником
ЮАР считает Россию ценным союзником и другом, эта дружба длится долгое время, заявил президент республики Сирил Рамафоса на встрече с российским лидером... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:26
2024-10-22T15:37
юар
россия
сирил рамафоса
казань
владимир путин
в мире
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. ЮАР считает Россию ценным союзником и другом, эта дружба длится долгое время, заявил президент республики Сирил Рамафоса на встрече с российским лидером Владимиром Путиным."Мы очень рады, что мы получаем вашу поддержку во всех отношениях. Благодаря этому мы достигли этого этапа нашей истории. Мы считаем Россию очень ценным союзником и другом. Вы с самого начала нас поддерживали - с дней, когда мы боролись с апартеидом до нынешних времен. Нам очень отрадно быть здесь. Мы очень рады провести эти важные обсуждения здесь, в Казани, в рамках семьи БРИКС", - сказал он.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241017/briks-1978380302.html
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юар, россия, сирил рамафоса, казань, владимир путин, в мире, саммит брикс в казани в 2024 году
ЮАР, Россия, Сирил Рамафоса, Казань, Владимир Путин, В мире, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Президент ЮАР назвал Россию ценным союзником

Президент ЮАР: Россия является ценным союзником и другом для республики

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент ЮАР Сирил Рамафоза, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани
Президент ЮАР Сирил Рамафоза, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент ЮАР Сирил Рамафоза, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. ЮАР считает Россию ценным союзником и другом, эта дружба длится долгое время, заявил президент республики Сирил Рамафоса на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
"Мы очень рады, что мы получаем вашу поддержку во всех отношениях. Благодаря этому мы достигли этого этапа нашей истории. Мы считаем Россию очень ценным союзником и другом. Вы с самого начала нас поддерживали - с дней, когда мы боролись с апартеидом до нынешних времен. Нам очень отрадно быть здесь. Мы очень рады провести эти важные обсуждения здесь, в Казани, в рамках семьи БРИКС", - сказал он.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
17 октября, 11:07
 
ЮАРРоссияСирил РамафосаКазаньВладимир ПутинВ миреСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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