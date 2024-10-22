Президент ЮАР назвал Россию ценным союзником
Президент ЮАР: Россия является ценным союзником и другом для республики
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент ЮАР Сирил Рамафоза, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент ЮАР Сирил Рамафоза, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. ЮАР считает Россию ценным союзником и другом, эта дружба длится долгое время, заявил президент республики Сирил Рамафоса на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
"Мы очень рады, что мы получаем вашу поддержку во всех отношениях. Благодаря этому мы достигли этого этапа нашей истории. Мы считаем Россию очень ценным союзником и другом. Вы с самого начала нас поддерживали - с дней, когда мы боролись с апартеидом до нынешних времен. Нам очень отрадно быть здесь. Мы очень рады провести эти важные обсуждения здесь, в Казани, в рамках семьи БРИКС", - сказал он.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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17 октября, 11:07