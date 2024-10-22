https://ria.ru/20241022/yakovenko-1979233933.html
Ректор Дипакадемии МИД станет замгендиректора медиагруппы "Россия сегодня"
Ректор Дипакадемии МИД станет замгендиректора медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 22.10.2024
Ректор Дипакадемии МИД станет замгендиректора медиагруппы "Россия сегодня"
Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко станет заместителем генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", в беседе с РИА Новости он РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T07:18
2024-10-22T07:18
2024-10-22T08:32
россия
александр яковенко
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко станет заместителем генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", в беседе с РИА Новости он подтвердил это и выразил надежду, что его опыт окажется полезным на этой должности. "Внешнеполитическая составляющая всегда была важным элементом работы медиагруппы "Россия сегодня". Хочется надеяться, что мой разнообразный опыт и знания окажутся полезными и на новом месте", - сказал Яковенко, отвечая на вопрос, как ему видится работа заместителем генерального директора медиагруппы.Читайте полный текст интервью Александра Яковенко >>
https://ria.ru/20241022/yakovenko-1979157573.html
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РИА Новости
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россия, александр яковенко, миа "россия сегодня"
Россия, Александр Яковенко, МИА "Россия сегодня"
Ректор Дипакадемии МИД станет замгендиректора медиагруппы "Россия сегодня"
Ректор Дипакадемии МИД Яковенко станет замгендиректора "России сегодня"