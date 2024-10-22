https://ria.ru/20241022/yakovenko-1979233933.html

Ректор Дипакадемии МИД станет замгендиректора медиагруппы "Россия сегодня"

Ректор Дипакадемии МИД станет замгендиректора медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 22.10.2024

Ректор Дипакадемии МИД станет замгендиректора медиагруппы "Россия сегодня"

Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко станет заместителем генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", в беседе с РИА Новости он РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T07:18

2024-10-22T07:18

2024-10-22T08:32

россия

александр яковенко

миа "россия сегодня"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979186620_0:203:2920:1846_1920x0_80_0_0_f1ac093d8363b0de1031378417a2b3da.jpg

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко станет заместителем генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", в беседе с РИА Новости он подтвердил это и выразил надежду, что его опыт окажется полезным на этой должности. "Внешнеполитическая составляющая всегда была важным элементом работы медиагруппы "Россия сегодня". Хочется надеяться, что мой разнообразный опыт и знания окажутся полезными и на новом месте", - сказал Яковенко, отвечая на вопрос, как ему видится работа заместителем генерального директора медиагруппы.Читайте полный текст интервью Александра Яковенко >>

https://ria.ru/20241022/yakovenko-1979157573.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, александр яковенко, миа "россия сегодня"