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Ректор Дипакадемии МИД станет замгендиректора медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 22.10.2024
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07:18 22.10.2024 (обновлено: 08:32 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/yakovenko-1979233933.html
Ректор Дипакадемии МИД станет замгендиректора медиагруппы "Россия сегодня"
Ректор Дипакадемии МИД станет замгендиректора медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 22.10.2024
Ректор Дипакадемии МИД станет замгендиректора медиагруппы "Россия сегодня"
Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко станет заместителем генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", в беседе с РИА Новости он РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T07:18
2024-10-22T08:32
россия
александр яковенко
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко станет заместителем генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", в беседе с РИА Новости он подтвердил это и выразил надежду, что его опыт окажется полезным на этой должности. "Внешнеполитическая составляющая всегда была важным элементом работы медиагруппы "Россия сегодня". Хочется надеяться, что мой разнообразный опыт и знания окажутся полезными и на новом месте", - сказал Яковенко, отвечая на вопрос, как ему видится работа заместителем генерального директора медиагруппы.Читайте полный текст интервью Александра Яковенко &gt;&gt;
https://ria.ru/20241022/yakovenko-1979157573.html
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Новости
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россия, александр яковенко, миа "россия сегодня"
Россия, Александр Яковенко, МИА "Россия сегодня"
Ректор Дипакадемии МИД станет замгендиректора медиагруппы "Россия сегодня"

Ректор Дипакадемии МИД Яковенко станет замгендиректора "России сегодня"

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлександр Яковенко
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Александр Яковенко
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко станет заместителем генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", в беседе с РИА Новости он подтвердил это и выразил надежду, что его опыт окажется полезным на этой должности.
«
"Внешнеполитическая составляющая всегда была важным элементом работы медиагруппы "Россия сегодня". Хочется надеяться, что мой разнообразный опыт и знания окажутся полезными и на новом месте", - сказал Яковенко, отвечая на вопрос, как ему видится работа заместителем генерального директора медиагруппы.
Читайте полный текст интервью Александра Яковенко >>
Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Яковенко: Приходит время противостояния, более жесткого, чем холодная война
08:00
 
РоссияАлександр ЯковенкоМИА "Россия сегодня"
 
 
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