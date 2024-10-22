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Яковенко: Приходит время противостояния, более жесткого, чем холодная война

Яковенко: Приходит время противостояния, более жесткого, чем холодная война - РИА Новости, 22.10.2024

Яковенко: Приходит время противостояния, более жесткого, чем холодная война

Мир неуклонно движется в направлении формирования многополярной системы, что открывает перед дипломатией новые перспективы, ведь договоренности и неизбежные... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T08:00

2024-10-22T08:00

2024-10-22T09:36

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Мир неуклонно движется в направлении формирования многополярной системы, что открывает перед дипломатией новые перспективы, ведь договоренности и неизбежные компромиссы — ее существо. О задачах и вызовах, встающих перед российской дипломатией в этот непростой период, рассуждает Александр Владимирович Яковенко, в прошлом посол России в Великобритании, заместитель министра иностранных дел и ректор Дипломатической академии МИД, а ныне заместитель генерального директора МИА "Россия сегодня". — Александр Владимирович, вы на протяжении пяти лет руководили Дипломатической академией МИД России. В этом году В. В. Путин по случаю 90-летия академии высоко оценил ее достижения, объявив благодарность коллективу. В чем секрет успеха?— Независимо от сроков завершения СВО, уже можно говорить, что завершается 30-летняя эпоха относительно конструктивного взаимодействия с Западом. Приходит время комплексного противостояния, потенциально более жесткого и рискованного, нежели холодная война.Исход этого противостояния определит будущее мира, который неуклонно движется в направлении формирования полицентричного межгосударственного порядка. Он объективно создается на межцивилизационной основе и будет воплощать такое согласие, которое придет на смену западному доминированию с его унификаторством, навязыванием другим цивилизациям, включая российскую, своих ценностей и моделей развития. Это не будет великодержавной политикой прошлого. Не будет и наднациональным "мировым правительством", идею, а точнее, антиутопию которого продвигают западные элиты, чтобы сохранить свою гегемонию, превратившуюся для них в способ существования.Не будет преувеличением сказать, что это откроет перед дипломатией новые горизонты, которых еще не знала история. В прошлое должны уйти насилие, принуждение и диктат последних нескольких веков, поскольку эти методы чужды всем цивилизациям, кроме западной. Государства призваны договариваться на основе суверенного равноправия и невмешательства в дела друг друга. А договоренности и неизбежные компромиссы — это и есть "хлеб" дипломатии. Именно эти фундаментальные вопросы мирового бытия решаются в нынешнем конфликте на территории Украины между коллективным Западом и суверенной Россией, которая видится, а так оно и есть на самом деле, как несовместимая с западной гегемонией. Наш суверенитет — непременное условие эмансипации всех стран, а это и есть Мировое большинство/Глобальный Юг, находящийся в неоколониальной зависимости от Запада. И все это хорошо понимают.К этому должна быть готова и дипломатическая служба. И те, кто сейчас еще студент, и действующие дипломаты, которые проходят переподготовку в стенах академии.Именно на учет новых реалий и была нацелена пятилетняя стратегия развития академии, которая пронизывала не только структуру организации, но и весь учебный процесс. Таким образом, те задачи, которые были поставлены министром С. В. Лавровым на Коллегии МИД России в 2019 году, были выполнены, но на это потребовалось, естественно, время.Академия оказалась в хорошей интеллектуальной форме, а также в части своих учебных программ на уровне требований текущей геополитической ситуации. Словом, подготовленной к сопровождению внешней политики страны в качественно новых условиях — как самобытного государства-цивилизации, восстанавливающего историческую преемственность в своем развитии, отвергающего западноцентризм, преодолевшего иллюзию своего "встраивания в Запад" и, соответственно, позиционирующего себя на международной арене на стороне Мирового большинства.— Чем завлекаете дипломатов проходить переподготовку?— Думаю, что качеством программ. Их сейчас 28. Каждый год добавляется две-три новых программы. Это и тема санкций, информационных войн, а также искусство выступлений, работа с прессой и многое другое. Пять лет назад число повышающих квалификацию дипломатов было около сотни человек. Сейчас только за последние три семестра, включая текущий, 960 человек в год. Контраст разительный.— В чем особенность подготовки российских послов в академии?— Вновь назначенные послы теперь проводят в стенах академии один месяц. Особенностью их подготовки является выступление перед ними практически всех федеральных министров или их заместителей и глав крупнейших системообразующих российских компаний. С ними встречаются главы регионов. Для послов очень важно четко понимать приоритеты нашей страны во всех областях. Без этого практически невозможно грамотно выстраивать работу посольств. Хорошо знаю это по своей работе в Лондоне.Важны и прикладные знания, например, в области минеральных и топливно-энергетических ресурсов нашей страны. Именно с этой целью послов лично брифингует ректор Санкт-Петербургского горного университета Екатерины II В. С. Литвиненко. Это новое слово в подготовке наших высоких дипломатических представителей. Удалось добиться максимально комплексной работы на этом направлении.— Какие знания дает академия иностранным дипломатам?— В год мы принимаем представителей около сорока стран. Это примерно 500 человек. Две недели интенсивных занятий по приоритетам российской внешней политики и тенденциям мирового развития. Идут активные диалоги, каким будет мир завтра. К нам приезжают знающие дипломаты, которые ведут разговоры по существу. Кстати, обсуждая тему будущего американского доллара, уже никто не сомневается, что он схлопнется как резервная валюта. А еще три-четыре года назад такого ощущения не было. Большинство дипломатов высказывается в пользу создания альтернативной финансовой системы. Растет уверенность, что экономика США может рухнуть под тяжестью своего 35-триллионного долга.Большие надежды возлагаются на БРИКС, как на новый формат международного взаимодействия и согласования позиций.Аналогов таким программам в России нет. Да и опыта такой работы — также.— Что значит СВО для академии?— Очень многое. Но главное — мы только что дали отличное образование 25 ребятам из Донецка и Луганска. Сделали это за счет академии.В том же ряду стоит и патриотическое воспитание. У нас много встреч с теми, кто вернулся с линии фронта. Но больше всего запомнилась встреча с З. Прилепиным, писателем-патриотом, выражающим новое качество России как страны, восстанавливающей в своем развитии преемственность поколений. Это было еще до его тяжелого ранения. Ребята потом еще долго писали ему под впечатлением от общения и силы характера нашего писателя.Мы активно поддерживаем наших кадетов, многие из которых поступают к нам учиться. Встречаемся с ними на постоянной основе.К слову сказать, 62% студентов — иногородние, а 65% — золотые медалисты.В академии нет вступительных экзаменов. Только конкурс аттестатов. Проходной балл на факультет международных отношений в этом году был 284 из 300 возможных. Это очень высокая планка: конкурс растет с каждым годом.Каждый год число желающих поступить удваивается. Мы этому очень рады.— А где образование лучше: в МГИМО или в Дипке, как ее ласково называют студенты?— Думаю, что уровень сопоставим, хотя есть и некоторые различия. Академия является государственным учреждением, и учебная программа строго соответствует той, которая определяется Министерством образования.Залогом высокого качества преподавания является также переход ряда опытных преподавателей из МГИМО в академию.Кстати, в академии сейчас преподается 28 иностранных языков. Они включают и новые редкие языки, как, например, хинди. За многие годы создана уникальная языковая школа.— Кто формирует современную научную мысль в академии?— Очень важно держать высокую планку связи образования с практикой. Именно поэтому кафедру международных отношений возглавляет дипломат с большим опытом, посол, заместитель председателя Совета Федерации К. И. Косачев, кафедру международной безопасности — посол, член Коллегии МИД России М. В. Захарова. В этом году создали факультет подготовки пресс-секретарей для посольств и других государственных структур. Научное руководство на общественных началах взял на себя генеральный директор МИА "Россия сегодня" Д. К. Киселев. Аналогов этому факультету нет. В других вузах это преподавание журналистики. В госструктурах нужно другое.— Как выстраиваются отношения с московским дипкорпусом?— Одним из ключевых элементов образования, получаемого в академии, является общение с иностранными дипломатами, которые не только выступают с лекциями, но даже проводят семинарские занятия совместно с нашей профессурой. Перед молодыми дипломатами и студентами на постоянной основе выступают министры иностранных дел зарубежных государств, другие высокопоставленные государственные деятели из-за рубежа. Кстати, сильное впечатление на слушателей произвело недавнее выступление председателя парламента Турции, профессора Нумана Куртулмуша, которого на следующий день принимал президент России. Без такого высокого уровня общения сложно выстроить качественную систему подготовки дипломатов. Но для того чтобы гости высокого уровня приходили выступать, нужно иметь соответствующую репутацию. А она нарабатывается не за один день.— Что будет определять облик академии на перспективу?— Есть два направления, которым уделяется особое внимание.Во-первых, это создание Нового дипломатического словаря. Он содержит уже более двух тысяч постоянно обновляемых терминов. Работали над ним четыре года. Словарь совершенно объективно стал весьма востребованным справочным ресурсом для всех, кто занимается международными отношениями. Последний словарь выходил в свет в 1984 году под редакцией А. А. Громыко. Говорят, что большая часть терминов просматривалась министром лично. В общем, дело ответственное и трудоемкое. Но польза очевидна. Делается все на энтузиазме и на интересе к жизни.Новый дипсловарь, как и ряд наших других аналитических публикаций, включая коллективный труд "Америка против всех", продвигает в широкую аудиторию, в том числе международную, российский внешнеполитический нарратив. Это крайне важно сейчас, когда противоборство происходит не только "на земле", как это имеет место на Украине в рамках СВО, но и в медийно­-информационном пространстве — своего рода битва нарративов. Запад стремится выиграть на этом уровне, даже если проигрывает в реальности. Поэтому там вводится жесткая цензура СМИ и соцсетей, закрывается доступ своей аудитории к нашим медийным и информационным ресурсам, в том числе ресурсам наших посольств. Отсюда одна из задач нашей дипломатии — выиграть битву на этом уровне.Второе направление — работа с искусственным интеллектом. В основе обучения нейросети лежит информация, содержащаяся в Новом дипломатическом словаре. А это сотни тысяч страниц документов, позиционных материалов, официальных комментариев. Сейчас наступает самый ответственный момент — обучение нейросети. Мы работали с первоклассной командой Института искусственного интеллекта.Тема серьезная. Это будет не только гигантский кладезь знаний и информации, но и система, которая будет писать, редактировать и, если можно так сказать, сочинять тексты. Насколько мне известно, это первое начинание такого рода в нашей стране в области внешней политики.— Как академия взаимодействует с Советом безопасности России? Есть ли наработки, которые могут представлять интерес?— Мы активно работали с научным советом при Совете безопасности, в котором представлены практически все наши ведущие научные институты и организации. Его возглавляет по указу президента секретарь Совета безопасности. Список членов совета не так давно опубликовали на сайте Кремля. Мне поручено возглавлять секцию геополитики, а академия привлекалась к экспертной подготовке многих материалов, это важно также и с точки зрения нашей практической работы.— На что нужно обратить внимание в работе российской дипломатической службы на перспективу?— Банально говорить, что мир стремительно меняется, а вместе с ним меняется и внешняя политика государств в новых условиях.Россия и другие ведущие державы вступили в острую фазу соперничества за право устанавливать базовые принципы миропорядка. Решающее влияние на исход этой борьбы окажут сильные, технологически развитые государства, обладающие способностью к проецированию не только военной мощи, но и духовно-нравственных, моральных ценностей. Теперь уже отчетливо видно, что налицо рост влияния на мировую политику культурно-цивилизационного фактора, о чем прямо говорится в новой концепции внешней политики России, одобренной президентом в марте прошлого года. Академия, кстати, принимала самое активное участие в подготовке этого фундаментального документа нашей внешней политики.С изменениями, происходящими в мире, будет меняться и функционал дипломатических служб, их методы и формы работы.Уверен, что в числе главных задач нашей дипломатии будет содействие переводу на дипломатический язык универсальных международно-правовых инструментов, которые должны отражать равенство систем ценностей и моделей развития различных цивилизаций и культурных традиций. Это будет беспрецедентный по историческим меркам проект. Я уже не говорю о необходимости ликвидации такого наследия западной гегемонии в международных отношениях, как их милитаризация и идеологизация.Еще на Гаагских конференциях мира 1899 и 1907 годов, созванных по инициативе российской стороны, нами ставилась задача демилитаризации внешней политики и разоружения. Эту эстафету переняла и советская дипломатия. Сейчас на нашей стороне большая часть мира, для которой, как и для нас, проблематика собственного развития и вообще мирового развития, заведшего в тупик западного доминирования, является первостепенной. Ведущие страны мира активно работают над выявлением тенденций мирового развития и выстраивают планы по реформе своих дипломатических служб, исходя из новых реалий. Чтобы быть эффективным, нельзя стоять на месте.Пятнадцатого ноября академия проводит в Москве специальную конференцию стран БРИКС плюс "Будущее дипломатии и дипломатических служб", которая очень важна с точки зрения выстраивания нашей стратегии развития Министерства иностранных дел в меняющемся мире с перспективой на десять лет. Именно этими временными рамками руководствуются ведущие страны, имеющие сильные дипломатические школы. Уверен, что итоги обсуждения будут важны для дополнительного понимания процессов, которые идут в мире.— Задачи весьма амбициозные. Хватает ли на все это ресурсов?— Финансовое положение академии очень хорошее. Это при том, что у нас нет какого-либо дополнительного финансирования, сдачи в аренду помещений, спонсорства, фондов и прочего. Мы — государственная структура. Все проблемы, которые были в прошлом, а их было немало, решены. Это создает хорошую основу для дальнейшей плодотворной работы очень квалифицированного коллектива.— На новом этапе жизни вы получили предложение от медиагруппы "Россия сегодня". Как вам видится работа заместителем генерального директора?— Внешнеполитическая составляющая всегда была важным элементом работы МИА "Россия сегодня". Хочется надеяться, что мой разнообразный опыт и знания окажутся полезными и на новом месте.

https://ria.ru/20241021/medvedev-1979097094.html

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https://ria.ru/20241020/eks-diplomat-1979021532.html

https://ria.ru/20241019/lavrov-1978867544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, александр яковенко, сша, россия, брикс