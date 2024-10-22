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Яковенко: иностранные дипломаты верят в смерть доллара как резервной валюты - РИА Новости, 22.10.2024
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03:31 22.10.2024 (обновлено: 08:29 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/yakovenko-1979226092.html
Яковенко: иностранные дипломаты верят в смерть доллара как резервной валюты
Яковенко: иностранные дипломаты верят в смерть доллара как резервной валюты - РИА Новости, 22.10.2024
Яковенко: иностранные дипломаты верят в смерть доллара как резервной валюты
Иностранные дипломаты, проходящие обучение в Дипломатической академии МИД России, не сомневаются, что доллар "схлопнется" как резервная валюта, а также... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T03:31
2024-10-22T08:29
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Иностранные дипломаты, проходящие обучение в Дипломатической академии МИД России, не сомневаются, что доллар "схлопнется" как резервная валюта, а также высказываются в пользу создания альтернативной финансовой системы, заявил РИА Новости ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко. "Кстати, обсуждая тему будущего американского доллара, уже никто не сомневается, что он схлопнется как резервная валюта. А еще 3-4 года назад такого ощущения не было. Большинство дипломатов высказывается в пользу создания альтернативной финансовой системы. Растет уверенность, что экономика США может рухнуть под тяжестью своего 35-триллионного долга", - сказал Яковенко. Он отметил, что большие надежды дипломаты возлагают на БРИКС как на новый формат международного взаимодействия и согласования позиций. Яковенко также подчеркнул, что независимо от сроков проведения специальной военной операции на Украине, можно говорить о том, что 30-летняя эпоха конструктивного взаимодействия с Западом завершается, приходит время комплексного противостояния, потенциально более жесткого и рискованного, чем Холодная война. "Исход этого противостояния определит будущее мира, который неуклонно движется в направлении формирования полицентричного межгосударственного порядка. Он объективно создается на межцивилизационной основе и будет воплощать такое согласие, которое придет на смену западному доминированию с его унификаторством, навязыванием другим цивилизациям, включая российскую, своих ценностей и моделей развития. Это не будет великодержавной политикой прошлого", - заключил он.Читайте полный текст интервью Александра Яковенко &gt;&gt;
https://ria.ru/20241020/ekspert-1978941602.html
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в мире, россия, сша, александр яковенко, брикс, украина
В мире, Россия, США, Александр Яковенко, БРИКС, Украина
Яковенко: иностранные дипломаты верят в смерть доллара как резервной валюты

Яковенко: дипломаты-иностранцы понимают слабость доллара как резервной валюты

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлександр Яковенко
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Александр Яковенко
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Иностранные дипломаты, проходящие обучение в Дипломатической академии МИД России, не сомневаются, что доллар "схлопнется" как резервная валюта, а также высказываются в пользу создания альтернативной финансовой системы, заявил РИА Новости ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко.
"Кстати, обсуждая тему будущего американского доллара, уже никто не сомневается, что он схлопнется как резервная валюта. А еще 3-4 года назад такого ощущения не было. Большинство дипломатов высказывается в пользу создания альтернативной финансовой системы. Растет уверенность, что экономика США может рухнуть под тяжестью своего 35-триллионного долга", - сказал Яковенко.
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
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Он отметил, что большие надежды дипломаты возлагают на БРИКС как на новый формат международного взаимодействия и согласования позиций.
Яковенко также подчеркнул, что независимо от сроков проведения специальной военной операции на Украине, можно говорить о том, что 30-летняя эпоха конструктивного взаимодействия с Западом завершается, приходит время комплексного противостояния, потенциально более жесткого и рискованного, чем Холодная война.
"Исход этого противостояния определит будущее мира, который неуклонно движется в направлении формирования полицентричного межгосударственного порядка. Он объективно создается на межцивилизационной основе и будет воплощать такое согласие, которое придет на смену западному доминированию с его унификаторством, навязыванием другим цивилизациям, включая российскую, своих ценностей и моделей развития. Это не будет великодержавной политикой прошлого", - заключил он.
Читайте полный текст интервью Александра Яковенко >>
Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Яковенко: Приходит время противостояния, более жесткого, чем холодная война
08:00
 
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