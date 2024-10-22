https://ria.ru/20241022/wildberries--1979263968.html

Группа Russ передала активы в ООО "РВБ"

Группа Russ передала активы в ООО "РВБ" - РИА Новости, 22.10.2024

Группа Russ передала активы в ООО "РВБ"

Группа Russ передала свои активы в ООО "РВБ", соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ, сообщает пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T11:05

2024-10-22T11:05

2024-10-22T11:13

экономика

wildberries

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Группа Russ передала свои активы в ООО "РВБ", соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ, сообщает пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ."ГК Russ передала свои активы в ООО "РВБ" (юридическое лицо объединенной компании Wildberries и Russ). Соответствующие изменения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц. Речь идет о передаче дочерних юридических лиц ООО "Стинн", - говорится в сообщении.В конце июня Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении, а в начале июля учредили ООО "РВБ". В нем 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая на тот момент владела "Русс Аутдор", а ее гендиректором является Роберт Мирзоян.Wildberries летом передал 26 своих юридических лиц совместной компании ООО "РВБ", и оно приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.В сентябре Wildberries и Russ в рамках слияния получили последнее регуляторное одобрение - согласование Федеральной антимонопольной службой сделки по передаче компаний группы Russ в ООО "РВБ". Теперь эта сделка закрыта.

https://ria.ru/20241011/wildberries-1977635348.html

https://realty.ria.ru/20241017/wildberries-1978462498.html

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экономика, wildberries