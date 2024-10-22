https://ria.ru/20241022/vybory-1979421767.html

Опрос показал, что борьба за пост президента США остается напряженной

Опрос показал, что борьба за пост президента США остается напряженной - РИА Новости, 22.10.2024

Опрос показал, что борьба за пост президента США остается напряженной

Борьба за пост президента США между вице-президентом Камалой Харрис и экс-лидером страны Дональдом Трампом остается чрезвычайно напряженной и пока не позволяет... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T20:32

2024-10-22T20:32

2024-10-22T20:32

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сша

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Борьба за пост президента США между вице-президентом Камалой Харрис и экс-лидером страны Дональдом Трампом остается чрезвычайно напряженной и пока не позволяет выделить явного фаворита, свидетельствуют результаты нового опроса, проведенного исследовательской компанией SSRS для телеканала CNN. Согласно результатам исследования, Харрис поддерживают 48% вероятных избирателей по всей стране, в то время как за Трампа готовы проголосовать 47% респондентов. Поддержка Харрис, как следует из результатов опроса, основана на ее личной привлекательности и положительном имидже, в то время как Трамп опирается на преданную базу сторонников и значительное преимущество в вопросах экономики, несмотря на менее позитивные оценки его личных характеристик. Среди независимых избирателей Харрис опережает Трампа с небольшим перевесом - 45% против 41%. Женская часть независимых избирателей в большинстве своем поддерживает Харрис - 51% против 36% у Трампа, тогда как среди мужской часть независимых избирателей большинство отдают предпочтение Трампу (47% против 40% у Харрис). Среди белых мужчин 58% поддерживают Трампа и только 35% - Харрис. Белые женщины разделились почти поровну: 50% за Трампа, 47% - за Харрис. При этом на позицию чернокожих и латиноамериканских избирателей гендерные различия практически не оказывают влияния. Харрис значительно опережает Трампа среди чернокожих избирателей (79% против 16%) и латиноамериканцев (59% против 40%). Молодые избиратели в возрасте до 30 лет также склоняются в сторону Харрис - 55% поддерживают её, тогда как 38% готовы голосовать за Трампа. Лишь 2% вероятных избирателей не определились с выбором, при этом 12% респондентов допустили, что еще могут изменить своё мнение. Из опроса также следует, что в целом Харрис начала формировать более положительный общественный имидж, нежели ее конкурент, и избиратели принимают ее более благосклонно, в том числе в силу ее личных качеств. Опрос CNN был проведен в период с 19 по 22 сентября 2024 года среди 2 тысяч зарегистрированных избирателей по всей стране с использованием онлайн-методов и телефонных интервью. Погрешность результатов исследования составляет плюс-минус три процентных пункта.

https://ria.ru/20241021/tramp-1979215438.html

https://ria.ru/20241021/es-1979165934.html

https://ria.ru/20241020/uvolnenie-1978941450.html

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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024