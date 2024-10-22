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Харрис обходит Трампа на несколько процентов на общенациональном уровне - РИА Новости, 22.10.2024
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17:04 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/vybory-1979378031.html
Харрис обходит Трампа на несколько процентов на общенациональном уровне
Харрис обходит Трампа на несколько процентов на общенациональном уровне - РИА Новости, 22.10.2024
Харрис обходит Трампа на несколько процентов на общенациональном уровне
Вице-президент США и кандидат на предстоящих выборах от демократов Камала Харрис обходит своего соперника от республиканцев и экс-президента Дональда Трампа по... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T17:04
2024-10-22T17:04
в мире
сша
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Вице-президент США и кандидат на предстоящих выборах от демократов Камала Харрис обходит своего соперника от республиканцев и экс-президента Дональда Трампа по уровню поддержки на общенациональном уровне на три процентных пункта, следует из опроса агентства Рейтер и компании Ipsos. Согласно результатам опроса, Харрис поддерживают 46% респондентов по всей стране, в то время как Трампа - 43%. Опрос проводился 15-21 октября среди 4129 американских избирателей. Погрешность составляет два процентных пункта. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Харрис обходит Трампа на несколько процентов на общенациональном уровне

Reuters: Харрис обходит Трампа на три процента на общенациональном уровне

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Камала Харрис
Дональд Трамп и Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Вице-президент США и кандидат на предстоящих выборах от демократов Камала Харрис обходит своего соперника от республиканцев и экс-президента Дональда Трампа по уровню поддержки на общенациональном уровне на три процентных пункта, следует из опроса агентства Рейтер и компании Ipsos.
Согласно результатам опроса, Харрис поддерживают 46% респондентов по всей стране, в то время как Трампа - 43%.
Опрос проводился 15-21 октября среди 4129 американских избирателей. Погрешность составляет два процентных пункта.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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