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Харрис обходит Трампа на несколько процентов на общенациональном уровне

Харрис обходит Трампа на несколько процентов на общенациональном уровне - РИА Новости, 22.10.2024

Харрис обходит Трампа на несколько процентов на общенациональном уровне

Вице-президент США и кандидат на предстоящих выборах от демократов Камала Харрис обходит своего соперника от республиканцев и экс-президента Дональда Трампа по... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T17:04

2024-10-22T17:04

2024-10-22T17:04

в мире

сша

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Вице-президент США и кандидат на предстоящих выборах от демократов Камала Харрис обходит своего соперника от республиканцев и экс-президента Дональда Трампа по уровню поддержки на общенациональном уровне на три процентных пункта, следует из опроса агентства Рейтер и компании Ipsos. Согласно результатам опроса, Харрис поддерживают 46% респондентов по всей стране, в то время как Трампа - 43%. Опрос проводился 15-21 октября среди 4129 американских избирателей. Погрешность составляет два процентных пункта. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20241018/zelenskiy-1978712190.html

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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024