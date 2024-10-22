https://ria.ru/20241022/vtb-1979280152.html
В ВТБ рассказали, что будет после истечения сертификатов Visa и Mastercard
В ВТБ рассказали, что будет после истечения сертификатов Visa и Mastercard - РИА Новости, 22.10.2024
В ВТБ рассказали, что будет после истечения сертификатов Visa и Mastercard
Проблема прекращения действия сертификатов безопасности чипов Visa и Mastercard может затронуть только некоторые операции и точно не превратит банковскую карту... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T11:53
2024-10-22T11:53
2024-10-22T11:53
экономика
технологии
visa, inc.
mastercard, inc.
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Проблема прекращения действия сертификатов безопасности чипов Visa и Mastercard может затронуть только некоторые операции и точно не превратит банковскую карту в "кирпич", да и в целом проблема технически решаема, рассказал РИА Новости заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков. Издание РБК ранее во вторник написало, что в конце 2024 года у ряда российских банков перестанут действовать сертификаты безопасности чипов по картам Visa и Mastercard, из-за чего дальнейшая работоспособность этих карт будет зависеть от решений самих кредитных организаций. "Ограничения могут затронуть только часть операций, поэтому карта с истекшим сертификатом точно не превратится в "кирпич". Предварительно мы видим, что ситуация затронет не более 1% карт на рынке, так как у подавляющего числа клиентов уже есть в кошельке карта "Мир", - сказал Горшков. Он также отметил, что в массовом объеме рынок с такой проблемой не сталкивался. "Срок действия такого криптографического сертификата - лишь один из критериев для терминала для приема карты к оплате или нет. Этот вопрос вполне решаемый", - подчеркнул он. "Помните, как два года назад банки сделали все карты бессрочными - именно отменив срок действия карты как фактор для ее приема. Здесь ситуация похожая. Сейчас идут дополнительные тесты с такими картами", - добавил топ-менеджер ВТБ.
https://ria.ru/20240905/issledovanie-1970781704.html
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экономика, технологии, visa, inc., mastercard, inc., рбк (медиагруппа)
Экономика, Технологии, Visa, Inc., MasterCard, Inc., РБК (медиагруппа)
В ВТБ рассказали, что будет после истечения сертификатов Visa и Mastercard
ВТБ: истекший сертификат чипов Visa и Mastercard не превратит карту в "кирпич"
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Проблема прекращения действия сертификатов безопасности чипов Visa и Mastercard может затронуть только некоторые операции и точно не превратит банковскую карту в "кирпич", да и в целом проблема технически решаема, рассказал РИА Новости заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
Издание РБК
ранее во вторник написало, что в конце 2024 года у ряда российских банков перестанут действовать сертификаты безопасности чипов по картам Visa и Mastercard, из-за чего дальнейшая работоспособность этих карт будет зависеть от решений самих кредитных организаций.
"Ограничения могут затронуть только часть операций, поэтому карта с истекшим сертификатом точно не превратится в "кирпич". Предварительно мы видим, что ситуация затронет не более 1% карт на рынке, так как у подавляющего числа клиентов уже есть в кошельке карта "Мир", - сказал Горшков.
Он также отметил, что в массовом объеме рынок с такой проблемой не сталкивался. "Срок действия такого криптографического сертификата - лишь один из критериев для терминала для приема карты к оплате или нет. Этот вопрос вполне решаемый", - подчеркнул он.
"Помните, как два года назад банки сделали все карты бессрочными - именно отменив срок действия карты как фактор для ее приема. Здесь ситуация похожая. Сейчас идут дополнительные тесты с такими картами", - добавил топ-менеджер ВТБ.