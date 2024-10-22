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"Выбираются пешком": в США рассказали, до чего дошла ситуация в зоне СВО
"Выбираются пешком": в США рассказали, до чего дошла ситуация в зоне СВО - РИА Новости, 22.10.2024
"Выбираются пешком": в США рассказали, до чего дошла ситуация в зоне СВО
Украинским военнослужащим приходится покидать позиции пешком из-за отсутствия техники, в то время как российские войска наступают по всей линии фронта, заявил... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:01
2024-10-22T15:01
2024-10-22T17:15
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Украинским военнослужащим приходится покидать позиции пешком из-за отсутствия техники, в то время как российские войска наступают по всей линии фронта, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."У них нет транспортных средств, у них нет танков, у них нет бронетехники, они выбираются пешком", — сказал он.По словам аналитика, украинским войскам приходится отступать по всей линии фронта, а российская армия лишь наращивает темп продвижения.Джонсон добавил, что одной из главных проблем для ВСУ стала нехватка личного состава."Мы видим, что все больше и больше высокопоставленных украинских чиновников заявляют о том, что у них не хватает живой силы, вот в чем проблема", — констатировал он.Накануне испанская газета El Pais писала, что украинские военные жалуются на бегство сослуживцев с позиций из-за нехватки живой силы и отсутствия ротации.
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"Выбираются пешком": в США рассказали, до чего дошла ситуация в зоне СВО
Джонсон: ВСУ приходится покидать линию фронта пешком из-за отсутствия техники