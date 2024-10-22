https://ria.ru/20241022/vsu-1979333928.html

"Выбираются пешком": в США рассказали, до чего дошла ситуация в зоне СВО

"Выбираются пешком": в США рассказали, до чего дошла ситуация в зоне СВО - РИА Новости, 22.10.2024

"Выбираются пешком": в США рассказали, до чего дошла ситуация в зоне СВО

Украинским военнослужащим приходится покидать позиции пешком из-за отсутствия техники, в то время как российские войска наступают по всей линии фронта, заявил... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T15:01

2024-10-22T15:01

2024-10-22T17:15

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

центральное разведывательное управление (цру)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978489084_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a66077dd0db8b88ea6844476ec68c404.jpg

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Украинским военнослужащим приходится покидать позиции пешком из-за отсутствия техники, в то время как российские войска наступают по всей линии фронта, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."У них нет транспортных средств, у них нет танков, у них нет бронетехники, они выбираются пешком", — сказал он.По словам аналитика, украинским войскам приходится отступать по всей линии фронта, а российская армия лишь наращивает темп продвижения.Джонсон добавил, что одной из главных проблем для ВСУ стала нехватка личного состава."Мы видим, что все больше и больше высокопоставленных украинских чиновников заявляют о том, что у них не хватает живой силы, вот в чем проблема", — констатировал он.Накануне испанская газета El Pais писала, что украинские военные жалуются на бегство сослуживцев с позиций из-за нехватки живой силы и отсутствия ротации.

https://ria.ru/20241021/ukraina-1979135633.html

https://ria.ru/20241021/pechat-1979102389.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, центральное разведывательное управление (цру)