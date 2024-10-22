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"Выбираются пешком": в США рассказали, до чего дошла ситуация в зоне СВО - РИА Новости, 22.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:01 22.10.2024 (обновлено: 17:15 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/vsu-1979333928.html
"Выбираются пешком": в США рассказали, до чего дошла ситуация в зоне СВО
"Выбираются пешком": в США рассказали, до чего дошла ситуация в зоне СВО - РИА Новости, 22.10.2024
"Выбираются пешком": в США рассказали, до чего дошла ситуация в зоне СВО
Украинским военнослужащим приходится покидать позиции пешком из-за отсутствия техники, в то время как российские войска наступают по всей линии фронта, заявил... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:01
2024-10-22T17:15
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Украинским военнослужащим приходится покидать позиции пешком из-за отсутствия техники, в то время как российские войска наступают по всей линии фронта, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."У них нет транспортных средств, у них нет танков, у них нет бронетехники, они выбираются пешком", — сказал он.По словам аналитика, украинским войскам приходится отступать по всей линии фронта, а российская армия лишь наращивает темп продвижения.Джонсон добавил, что одной из главных проблем для ВСУ стала нехватка личного состава."Мы видим, что все больше и больше высокопоставленных украинских чиновников заявляют о том, что у них не хватает живой силы, вот в чем проблема", — констатировал он.Накануне испанская газета El Pais писала, что украинские военные жалуются на бегство сослуживцев с позиций из-за нехватки живой силы и отсутствия ротации.
https://ria.ru/20241021/ukraina-1979135633.html
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в мире, сша, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Выбираются пешком": в США рассказали, до чего дошла ситуация в зоне СВО

Джонсон: ВСУ приходится покидать линию фронта пешком из-за отсутствия техники

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Украинским военнослужащим приходится покидать позиции пешком из-за отсутствия техники, в то время как российские войска наступают по всей линии фронта, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"У них нет транспортных средств, у них нет танков, у них нет бронетехники, они выбираются пешком", — сказал он.
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По словам аналитика, украинским войскам приходится отступать по всей линии фронта, а российская армия лишь наращивает темп продвижения.
Джонсон добавил, что одной из главных проблем для ВСУ стала нехватка личного состава.
«
"Мы видим, что все больше и больше высокопоставленных украинских чиновников заявляют о том, что у них не хватает живой силы, вот в чем проблема", — констатировал он.
Накануне испанская газета El Pais писала, что украинские военные жалуются на бегство сослуживцев с позиций из-за нехватки живой силы и отсутствия ротации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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