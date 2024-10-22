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Всем надоело воевать: украинский пленный сделал признание о ВСУ - РИА Новости, 22.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 22.10.2024 (обновлено: 15:24 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/vsu-1979325246.html
Всем надоело воевать: украинский пленный сделал признание о ВСУ
Всем надоело воевать: украинский пленный сделал признание о ВСУ - РИА Новости, 22.10.2024
Всем надоело воевать: украинский пленный сделал признание о ВСУ
Украинский военнопленный Дмитрий Рутковский рассказал, что многим солдатам ВСУ уже надоело воевать, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T14:27
2024-10-22T15:24
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курская область
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украина
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Украинский военнопленный Дмитрий Рутковский рассказал, что многим солдатам ВСУ уже надоело воевать, говорится в сообщении Минобороны России.Его взяли в плен бойцы группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области."У меня 40-й отдельный стрелковый батальон, прикомандированный к 41-й бригаде ВСУ. Там еще несколько есть молодых, а в основном за 50 лет. В нашем батальоне идейных не так уж и много. Всем это уже надоело. Есть, конечно, попадаются и идейные", — признался военный.В целом, по словам Рутковского, все настроены против ТЦК, а сам он пошел воевать, поскольку его семье пообещали проблемы.Пленный также отметил, что украинская армия несет очень большие потери в Курской области.По данным Минобороны на 22 октября, за время боевых действий на этом направлении противник потерял 25 662 военнослужащих и 172 танка.
https://ria.ru/20241022/plennyy-1979231776.html
https://ria.ru/20241019/spetsoperatsiya-1978899899.html
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курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
Всем надоело воевать: украинский пленный сделал признание о ВСУ

Украинский пленный: в ВСУ осталось мало идейных, всем надоело воевать

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Украинский военнопленный Дмитрий Рутковский рассказал, что многим солдатам ВСУ уже надоело воевать, говорится в сообщении Минобороны России.
Его взяли в плен бойцы группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области.
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"У меня 40-й отдельный стрелковый батальон, прикомандированный к 41-й бригаде ВСУ. Там еще несколько есть молодых, а в основном за 50 лет. В нашем батальоне идейных не так уж и много. Всем это уже надоело. Есть, конечно, попадаются и идейные", — признался военный.
В целом, по словам Рутковского, все настроены против ТЦК, а сам он пошел воевать, поскольку его семье пообещали проблемы.
Пленный также отметил, что украинская армия несет очень большие потери в Курской области.
По данным Минобороны на 22 октября, за время боевых действий на этом направлении противник потерял 25 662 военнослужащих и 172 танка.
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