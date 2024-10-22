https://ria.ru/20241022/vsu-1979325246.html

Всем надоело воевать: украинский пленный сделал признание о ВСУ

Всем надоело воевать: украинский пленный сделал признание о ВСУ - РИА Новости, 22.10.2024

Всем надоело воевать: украинский пленный сделал признание о ВСУ

Украинский военнопленный Дмитрий Рутковский рассказал, что многим солдатам ВСУ уже надоело воевать, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T14:27

2024-10-22T14:27

2024-10-22T15:24

специальная военная операция на украине

курская область

россия

украина

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ca4a4468b27d5e38c95e0f99a223ce8.jpg

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Украинский военнопленный Дмитрий Рутковский рассказал, что многим солдатам ВСУ уже надоело воевать, говорится в сообщении Минобороны России.Его взяли в плен бойцы группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области."У меня 40-й отдельный стрелковый батальон, прикомандированный к 41-й бригаде ВСУ. Там еще несколько есть молодых, а в основном за 50 лет. В нашем батальоне идейных не так уж и много. Всем это уже надоело. Есть, конечно, попадаются и идейные", — признался военный.В целом, по словам Рутковского, все настроены против ТЦК, а сам он пошел воевать, поскольку его семье пообещали проблемы.Пленный также отметил, что украинская армия несет очень большие потери в Курской области.По данным Минобороны на 22 октября, за время боевых действий на этом направлении противник потерял 25 662 военнослужащих и 172 танка.

https://ria.ru/20241022/plennyy-1979231776.html

https://ria.ru/20241019/spetsoperatsiya-1978899899.html

курская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, в мире