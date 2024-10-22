https://ria.ru/20241022/vsu-1979325246.html
Всем надоело воевать: украинский пленный сделал признание о ВСУ
Всем надоело воевать: украинский пленный сделал признание о ВСУ - РИА Новости, 22.10.2024
Всем надоело воевать: украинский пленный сделал признание о ВСУ
Украинский военнопленный Дмитрий Рутковский рассказал, что многим солдатам ВСУ уже надоело воевать, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T14:27
2024-10-22T14:27
2024-10-22T15:24
специальная военная операция на украине
курская область
россия
украина
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ca4a4468b27d5e38c95e0f99a223ce8.jpg
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Украинский военнопленный Дмитрий Рутковский рассказал, что многим солдатам ВСУ уже надоело воевать, говорится в сообщении Минобороны России.Его взяли в плен бойцы группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области."У меня 40-й отдельный стрелковый батальон, прикомандированный к 41-й бригаде ВСУ. Там еще несколько есть молодых, а в основном за 50 лет. В нашем батальоне идейных не так уж и много. Всем это уже надоело. Есть, конечно, попадаются и идейные", — признался военный.В целом, по словам Рутковского, все настроены против ТЦК, а сам он пошел воевать, поскольку его семье пообещали проблемы.Пленный также отметил, что украинская армия несет очень большие потери в Курской области.По данным Минобороны на 22 октября, за время боевых действий на этом направлении противник потерял 25 662 военнослужащих и 172 танка.
https://ria.ru/20241022/plennyy-1979231776.html
https://ria.ru/20241019/spetsoperatsiya-1978899899.html
курская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d2c0068cf40de1d6b48ee5e99f81620e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
Всем надоело воевать: украинский пленный сделал признание о ВСУ
Украинский пленный: в ВСУ осталось мало идейных, всем надоело воевать
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Украинский военнопленный Дмитрий Рутковский рассказал, что многим солдатам ВСУ уже надоело воевать, говорится в сообщении Минобороны России.
Его взяли в плен бойцы группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области
.
"У меня 40-й отдельный стрелковый батальон, прикомандированный к 41-й бригаде ВСУ. Там еще несколько есть молодых, а в основном за 50 лет. В нашем батальоне идейных не так уж и много. Всем это уже надоело. Есть, конечно, попадаются и идейные", — признался военный.
В целом, по словам Рутковского, все настроены против ТЦК, а сам он пошел воевать, поскольку его семье пообещали проблемы.
Пленный также отметил, что украинская армия несет очень большие потери в Курской области.
По данным Минобороны на 22 октября, за время боевых действий на этом направлении противник потерял 25 662 военнослужащих и 172 танка.