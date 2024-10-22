https://ria.ru/20241022/vsu-1979234833.html

ВС России сорвали ротацию ВСУ в Курскую область

ВС России сорвали ротацию ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 22.10.2024

ВС России сорвали ротацию ВСУ в Курскую область

Российские войска накануне вечером и в течение ночи нанесли удары по объектам и позициям ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T07:32

2024-10-22T07:32

2024-10-22T09:53

сумская область

курская область

сергей лебедев

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Российские войска накануне вечером и в течение ночи нанесли удары по объектам и позициям ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Пригород Сум, ФАБ. Прилет в стороне полевого аэродрома Михайловка. В помещениях погранотряда в/ч 9953 завелись дроноводы, вместе с БПЛА. Удар пришелся по складу с БК для беспилотников", — рассказал он.По словам подпольщика, в 18:43 зафиксировали прилет авиабомбы в направлении населенного пункта Басовка. В результате, по данным подполья, удалось сорвать ротацию ВСУ в Курскую область.В 21:12 взрыв прогремел в пригороде Сум, неподалеку от села Радьковка, продолжил Лебедев."Рядом находится артиллерийский полигон. Прилет в направлении места на полигоне, называемого "городок", — уточнил подпольщик.В 22:00, по его словам, целью стала база отдыха "Металлург", на которой располагаются украинские военные из-под Винницы, а в 0:11 — Управление государственной службы охраны в Сумской области, где также дислоцируются военнослужащие. Это здание, отметил Лебедев, прикрывали РЭБ, в результате повредили крышу жилого дома.Координатор сопротивления добавил, что удары также наносились по бывшему химическому складу в Ахтырке, который используется как склад боекомплектов ВСУ, и по грузовому двору станции Сумы-товарная.В ответ на украинские атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241022/podpole-1979234955.html

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сумская область, курская область, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины