https://ria.ru/20241022/vsu-1979234513.html

Подполье сообщило об ударе по артполигону ВСУ в пригороде Сум

Подполье сообщило об ударе по артполигону ВСУ в пригороде Сум - РИА Новости, 22.10.2024

Подполье сообщило об ударе по артполигону ВСУ в пригороде Сум

Удар нанесён в понедельник вечером в районе артиллерийского полигона ВСУ в пригороде Сум на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T07:25

2024-10-22T07:25

2024-10-22T07:28

в мире

сумы

украина

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Удар нанесён в понедельник вечером в районе артиллерийского полигона ВСУ в пригороде Сум на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "21.12, пригород Сум, около населённого пункта Радьковка. Рядом находится артиллерийский полигон. Прилёт в направлении места на полигоне, называемого "городок", - сообщил Лебедев.

https://ria.ru/20240916/udary-1972895956.html

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в мире, сумы, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины