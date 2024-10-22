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Подполье сообщило об ударе по артполигону ВСУ в пригороде Сум - РИА Новости, 22.10.2024
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07:25 22.10.2024 (обновлено: 07:28 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/vsu-1979234513.html
Подполье сообщило об ударе по артполигону ВСУ в пригороде Сум
Подполье сообщило об ударе по артполигону ВСУ в пригороде Сум - РИА Новости, 22.10.2024
Подполье сообщило об ударе по артполигону ВСУ в пригороде Сум
Удар нанесён в понедельник вечером в районе артиллерийского полигона ВСУ в пригороде Сум на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T07:25
2024-10-22T07:28
в мире
сумы
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Удар нанесён в понедельник вечером в районе артиллерийского полигона ВСУ в пригороде Сум на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "21.12, пригород Сум, около населённого пункта Радьковка. Рядом находится артиллерийский полигон. Прилёт в направлении места на полигоне, называемого "городок", - сообщил Лебедев.
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в мире, сумы, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины
В мире, Сумы, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударе по артполигону ВСУ в пригороде Сум

Лебедев: ВС России нанесли удар в районе артиллерийского полигона возле Сум

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота военнослужащих расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО
Работа военнослужащих расчета миномета Тюльпан в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа военнослужащих расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Удар нанесён в понедельник вечером в районе артиллерийского полигона ВСУ в пригороде Сум на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"21.12, пригород Сум, около населённого пункта Радьковка. Рядом находится артиллерийский полигон. Прилёт в направлении места на полигоне, называемого "городок", - сообщил Лебедев.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Подполье сообщило об ударах по расположениям ВСУ в двух областях Украины
16 сентября, 09:05
 
В миреСумыУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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