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ВС России нанесли удар по бывшему химическому складу в Сумской области - РИА Новости, 22.10.2024
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07:25 22.10.2024 (обновлено: 07:29 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/vsu-1979234367.html
ВС России нанесли удар по бывшему химическому складу в Сумской области
ВС России нанесли удар по бывшему химическому складу в Сумской области - РИА Новости, 22.10.2024
ВС России нанесли удар по бывшему химическому складу в Сумской области
Удар в Ахтырке Сумской области Украины нанесен по бывшему химическому складу, который используется как склад боекомплектов ВСУ, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T07:25
2024-10-22T07:29
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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Удар в Ахтырке Сумской области Украины нанесен по бывшему химическому складу, который используется как склад боекомплектов ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Взрывы в населенном пункте Ахтырка (Сумская область), прилет по бывшему химическому складу, который используется как склад БК. Также пострадала техника, находящаяся радом на аэродроме сельхозавиации. По предварительным данным, более тридцати погибших бандеровцев", - сказал собеседник агентства. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, сумская область, россия, украина, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Сумская область, Россия, Украина, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удар по бывшему химическому складу в Сумской области

ВС России нанесли удар по бывшему химическому складу в Сумской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО в зоне СВО
Боевая работа РСЗО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Удар в Ахтырке Сумской области Украины нанесен по бывшему химическому складу, который используется как склад боекомплектов ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Взрывы в населенном пункте Ахтырка (Сумская область), прилет по бывшему химическому складу, который используется как склад БК. Также пострадала техника, находящаяся радом на аэродроме сельхозавиации. По предварительным данным, более тридцати погибших бандеровцев", - сказал собеседник агентства.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В миреСумская областьРоссияУкраинаСергей ЛебедевДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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