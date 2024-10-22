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Президент ЮАР заявил, что очень рад быть в Казани
Президент ЮАР заявил, что очень рад быть в Казани - РИА Новости, 22.10.2024
Президент ЮАР заявил, что очень рад быть в Казани
Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что очень рад быть в Казани и поздравил лидера РФ Владимира Путина с организацией саммита БРИКС. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:24
2024-10-22T15:24
2024-10-22T15:36
юар
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казань
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владимир путин
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что очень рад быть в Казани и поздравил лидера РФ Владимира Путина с организацией саммита БРИКС."Для меня очень отрадно быть здесь - в Казани, в России. Я хотел бы вас поздравить с организацией этого саммита под вашим председательством", - сказал Рамафоса на переговорах с Путиным в столице Татарстана."Вы приняли эстафету после нас. Мы сделали все возможное, чтобы вы могли организовать ваш саммит в рамках расширенного БРИКС. Мы сделали все возможное, чтобы укрепить нашу организацию", — добавил президент.Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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юар, саммит брикс в казани в 2024 году, казань, в мире, сирил рамафоса, россия, владимир путин
ЮАР, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Казань, В мире, Сирил Рамафоса, Россия, Владимир Путин
Президент ЮАР заявил, что очень рад быть в Казани
Президент ЮАР Рамафоса заявил на встрече с Путиным, что очень рад быть в Казани