https://ria.ru/20241022/vstrecha-1979342359.html

Президент ЮАР заявил, что очень рад быть в Казани

Президент ЮАР заявил, что очень рад быть в Казани - РИА Новости, 22.10.2024

Президент ЮАР заявил, что очень рад быть в Казани

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что очень рад быть в Казани и поздравил лидера РФ Владимира Путина с организацией саммита БРИКС. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T15:24

2024-10-22T15:24

2024-10-22T15:36

юар

саммит брикс в казани в 2024 году

казань

в мире

сирил рамафоса

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878886573_0:68:3095:1809_1920x0_80_0_0_c1e0654d4bbd32e13df687c2c91692a2.jpg

КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что очень рад быть в Казани и поздравил лидера РФ Владимира Путина с организацией саммита БРИКС."Для меня очень отрадно быть здесь - в Казани, в России. Я хотел бы вас поздравить с организацией этого саммита под вашим председательством", - сказал Рамафоса на переговорах с Путиным в столице Татарстана."Вы приняли эстафету после нас. Мы сделали все возможное, чтобы вы могли организовать ваш саммит в рамках расширенного БРИКС. Мы сделали все возможное, чтобы укрепить нашу организацию", — добавил президент.Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

юар

казань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юар, саммит брикс в казани в 2024 году, казань, в мире, сирил рамафоса, россия, владимир путин