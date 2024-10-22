https://ria.ru/20241022/vertolet-1979283950.html

При жесткой посадке вертолета в Нижегородской области пострадал пилот

При жесткой посадке вертолета в Нижегородской области пострадал пилот - РИА Новости, 22.10.2024

При жесткой посадке вертолета в Нижегородской области пострадал пилот

Один из пилотов получил травму при жесткой посадке санитарного вертолета в Нижегородской области, все находившиеся на борту живы, сообщили в министерстве... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T12:09

2024-10-22T12:09

2024-10-22T12:09

происшествия

нижегородская область

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Один из пилотов получил травму при жесткой посадке санитарного вертолета в Нижегородской области, все находившиеся на борту живы, сообщили в министерстве здравоохранения региона. "Один из бортов нижегородской санитарной авиации совершил жесткую посадку в ходе выполнения санитарного вылета. По предварительным данным, все находившиеся на борту живы, один из пилотов получил травму. Информация оперативная, требует уточнения", - заявили в региональном минздраве. На место происшествия направлены медики из ближайших учреждений здравоохранения, а также борт санитарной авиации из соседнего региона. Вертолет выполнял вылет в рамках государственного контракта с АО "Национальная служба санитарной авиации". Ранее в Национальной службе санитарной авиации (НССА) сообщили РИА Новости, что в Нижегородской области вертолет санитарной авиации совершил грубую посадку в лесной зоне, предварительно – из-за проблем технического характера. На борту находился экипаж с пациентом. В результате инцидента один из пилотов повредил ногу, у других ушибы, существенных травм нет. В настоящее время на место направлены два вертолета НССА, чтобы эвакуировать людей.

https://ria.ru/20240925/samolet-1974562056.html

нижегородская область

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происшествия, нижегородская область, россия