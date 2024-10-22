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При жесткой посадке вертолета в Нижегородской области пострадал пилот
При жесткой посадке вертолета в Нижегородской области пострадал пилот - РИА Новости, 22.10.2024
При жесткой посадке вертолета в Нижегородской области пострадал пилот
Один из пилотов получил травму при жесткой посадке санитарного вертолета в Нижегородской области, все находившиеся на борту живы, сообщили в министерстве... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T12:09
2024-10-22T12:09
2024-10-22T12:09
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Один из пилотов получил травму при жесткой посадке санитарного вертолета в Нижегородской области, все находившиеся на борту живы, сообщили в министерстве здравоохранения региона. "Один из бортов нижегородской санитарной авиации совершил жесткую посадку в ходе выполнения санитарного вылета. По предварительным данным, все находившиеся на борту живы, один из пилотов получил травму. Информация оперативная, требует уточнения", - заявили в региональном минздраве. На место происшествия направлены медики из ближайших учреждений здравоохранения, а также борт санитарной авиации из соседнего региона. Вертолет выполнял вылет в рамках государственного контракта с АО "Национальная служба санитарной авиации". Ранее в Национальной службе санитарной авиации (НССА) сообщили РИА Новости, что в Нижегородской области вертолет санитарной авиации совершил грубую посадку в лесной зоне, предварительно – из-за проблем технического характера. На борту находился экипаж с пациентом. В результате инцидента один из пилотов повредил ногу, у других ушибы, существенных травм нет. В настоящее время на место направлены два вертолета НССА, чтобы эвакуировать людей.
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происшествия, нижегородская область, россия
Происшествия, Нижегородская область, Россия
При жесткой посадке вертолета в Нижегородской области пострадал пилот
Находившиеся в совершившем жесткую посадку в нижегородском лесу вертолете живы
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Один из пилотов получил травму при жесткой посадке санитарного вертолета в Нижегородской области, все находившиеся на борту живы, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
"Один из бортов нижегородской санитарной авиации совершил жесткую посадку в ходе выполнения санитарного вылета. По предварительным данным, все находившиеся на борту живы, один из пилотов получил травму. Информация оперативная, требует уточнения", - заявили в региональном минздраве.
На место происшествия направлены медики из ближайших учреждений здравоохранения, а также борт санитарной авиации из соседнего региона. Вертолет выполнял вылет в рамках государственного контракта с АО "Национальная служба санитарной авиации".
Ранее в Национальной службе санитарной авиации (НССА) сообщили РИА Новости, что в Нижегородской области вертолет санитарной авиации совершил грубую посадку в лесной зоне, предварительно – из-за проблем технического характера. На борту находился экипаж с пациентом. В результате инцидента один из пилотов повредил ногу, у других ушибы, существенных травм нет. В настоящее время на место направлены два вертолета НССА, чтобы эвакуировать людей.