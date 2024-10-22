https://ria.ru/20241022/vertolet-1979280740.html
В Нижегородской области вертолет совершил жесткую посадку
В Нижегородской области вертолет совершил жесткую посадку - РИА Новости, 22.10.2024
В Нижегородской области вертолет совершил жесткую посадку
Вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку в лесной зоне Нижегородской области, предварительно по причине технических проблем, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T11:54
2024-10-22T11:54
2024-10-22T11:54
происшествия
нижегородская область
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку в лесной зоне Нижегородской области, предварительно по причине технических проблем, сообщили РИА Новости в Национальной службе санитарной авиации (НССА). "В Нижегородской области вертолет санитарной авиации совершил грубую посадку в лесной зоне, предварительно – из-за проблем технического характера. На борту находился экипаж с пациентом. Грамотные действия пилотов позволили посадить вертолет на землю и предотвратить серьезную аварию", - рассказали в НССА. В службе добавили, что в результате инцидента один из пилотов повредил ногу, у других ушибы, существенных травм нет. В настоящее время на место направлены два вертолета НССА, чтобы эвакуировать людей.
https://ria.ru/20240903/vertolet-1970183055.html
нижегородская область
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область
Происшествия, Нижегородская область
В Нижегородской области вертолет совершил жесткую посадку
В Нижегородской области вертолет санавиации совершил жесткую посадку в лесу
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку в лесной зоне Нижегородской области, предварительно по причине технических проблем, сообщили РИА Новости в Национальной службе санитарной авиации (НССА).
"В Нижегородской области вертолет санитарной авиации совершил грубую посадку в лесной зоне, предварительно – из-за проблем технического характера. На борту находился экипаж с пациентом. Грамотные действия пилотов позволили посадить вертолет на землю и предотвратить серьезную аварию", - рассказали в НССА.
В службе добавили, что в результате инцидента один из пилотов повредил ногу, у других ушибы, существенных травм нет. В настоящее время на место направлены два вертолета НССА, чтобы эвакуировать людей.