https://ria.ru/20241022/vertolet-1979280740.html

В Нижегородской области вертолет совершил жесткую посадку

В Нижегородской области вертолет совершил жесткую посадку - РИА Новости, 22.10.2024

В Нижегородской области вертолет совершил жесткую посадку

Вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку в лесной зоне Нижегородской области, предварительно по причине технических проблем, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T11:54

2024-10-22T11:54

2024-10-22T11:54

происшествия

нижегородская область

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку в лесной зоне Нижегородской области, предварительно по причине технических проблем, сообщили РИА Новости в Национальной службе санитарной авиации (НССА). "В Нижегородской области вертолет санитарной авиации совершил грубую посадку в лесной зоне, предварительно – из-за проблем технического характера. На борту находился экипаж с пациентом. Грамотные действия пилотов позволили посадить вертолет на землю и предотвратить серьезную аварию", - рассказали в НССА. В службе добавили, что в результате инцидента один из пилотов повредил ногу, у других ушибы, существенных травм нет. В настоящее время на место направлены два вертолета НССА, чтобы эвакуировать людей.

https://ria.ru/20240903/vertolet-1970183055.html

нижегородская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижегородская область