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В Нижегородской области вертолет совершил жесткую посадку - РИА Новости, 22.10.2024
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11:54 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/vertolet-1979280740.html
В Нижегородской области вертолет совершил жесткую посадку
В Нижегородской области вертолет совершил жесткую посадку - РИА Новости, 22.10.2024
В Нижегородской области вертолет совершил жесткую посадку
Вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку в лесной зоне Нижегородской области, предварительно по причине технических проблем, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T11:54
2024-10-22T11:54
происшествия
нижегородская область
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку в лесной зоне Нижегородской области, предварительно по причине технических проблем, сообщили РИА Новости в Национальной службе санитарной авиации (НССА). "В Нижегородской области вертолет санитарной авиации совершил грубую посадку в лесной зоне, предварительно – из-за проблем технического характера. На борту находился экипаж с пациентом. Грамотные действия пилотов позволили посадить вертолет на землю и предотвратить серьезную аварию", - рассказали в НССА. В службе добавили, что в результате инцидента один из пилотов повредил ногу, у других ушибы, существенных травм нет. В настоящее время на место направлены два вертолета НССА, чтобы эвакуировать людей.
https://ria.ru/20240903/vertolet-1970183055.html
нижегородская область
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происшествия, нижегородская область
Происшествия, Нижегородская область
В Нижегородской области вертолет совершил жесткую посадку

В Нижегородской области вертолет санавиации совершил жесткую посадку в лесу

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВертолет национальной службы санитарной авиации
Вертолет национальной службы санитарной авиации - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вертолет национальной службы санитарной авиации. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку в лесной зоне Нижегородской области, предварительно по причине технических проблем, сообщили РИА Новости в Национальной службе санитарной авиации (НССА).
"В Нижегородской области вертолет санитарной авиации совершил грубую посадку в лесной зоне, предварительно – из-за проблем технического характера. На борту находился экипаж с пациентом. Грамотные действия пилотов позволили посадить вертолет на землю и предотвратить серьезную аварию", - рассказали в НССА.
В службе добавили, что в результате инцидента один из пилотов повредил ногу, у других ушибы, существенных травм нет. В настоящее время на место направлены два вертолета НССА, чтобы эвакуировать людей.
Место происшествия, где вертолет совершил жесткую посадку в 85 километрах от Иркутска. 3 сентября 2024 года - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Вертолет совершил жесткую посадку под Иркутском
3 сентября, 11:02
 
ПроисшествияНижегородская область
 
 
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