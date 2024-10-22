https://ria.ru/20241022/velanis-1979226552.html

Мощь БРИКС объясняет огромный интерес к организации, заявил Веланис

Мощь БРИКС объясняет огромный интерес к организации, заявил Веланис - РИА Новости, 22.10.2024

Мощь БРИКС объясняет огромный интерес к организации, заявил Веланис

Мощь БРИКС объясняет огромный интерес к организации многих стран мира, БРИКС стал современной международной реальностью, а новая валюта будет влиять и на все... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T03:52

2024-10-22T03:52

2024-10-22T03:52

россия

казань

украина

владимир путин

димитрис веланис

брикс

фонд "росконгресс"

снг

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АФИНЫ, 22 окт – РИА Новости. Мощь БРИКС объясняет огромный интерес к организации многих стран мира, БРИКС стал современной международной реальностью, а новая валюта будет влиять и на все традиционные финансовые институты, сказал РИА Новости бывший советник премьера Греции по вопросам отношений с Россией и Восточной Европой Димитрис Веланис. Он был специальным советником премьера Греции в правительстве Алексиса Ципраса в 2015-2019 годах. Сейчас Веланис является членом наблюдательного совета Фонда "Росконгресс". Фонд "Росконгресс" выступает оператором мероприятий председательства России в БРИКС в 2024 году. "Саммит БРИКС в Казани 22-24 октября – это мирового масштаба общественно-политическое и экономическое событие, не имеющее аналогов по многим параметрам и значению. В эти дни саммита Казань превращается в центр Евразии, который будет излучать свет всему миру и призывать мир к созиданию, прогрессу и мирному сосуществованию", - сказал Веланис. По его словам, интерес к БРИКС огромный, и объясняется он экономической мощью организации. "В странах БРИКС проживает 45% населения планеты. На страны БРИКС приходится 35,7% мирового ВВП, который суммарно составляет 185 триллионов долларов. В странах БРИКС производится 50% зерновых и пшеницы. В недрах лежит 15% от мировых запасов золота. Страны БРИКС занимают 30% территории Земного шара. В странах БРИКС самые крупные производители энергии и 45% мировых запасов нефти. В странах БРИКС два самых крупных в мире производителя атомной энергии. Это некоторые данные, которые указывают на необходимость такого объединения и на несомненный его успех в будущем. Этим объясняется и огромный интерес, проявленный разными странами планеты к БРИКС", - сказал Веланис. По его словам, на саммите в Казани зарегистрировались около 20 тысяч участников из более чем 30 стран мира, из них 18 глав государств и главы государств СНГ. "И очень символично, что принимают участие и представители Государства Палестина как наблюдатели", - заметил он. "Не случайно так много стран стучатся в двери БРИКС. Это большие, но и маленькие страны. Это страны, которые стремятся к освобождению от долларового плена, которые налаживают свой путь собственного развития. И в этом пути страны находят ответы от блока БРИКС. За 10 последних лет многократно увеличился торговый оборот стран БРИКС. Например, торговый оборот России с Китаем 240 миллиардов долларов, а было 147 миллиардов. Бразилия-Индия – 11,5 миллиарда долларов оборот, он вырос на 60%", - сказал Веланис. По его словам, планы создания общей валюты организации вызывают как интерес, так и агрессивную реакцию западного мира. "В БРИКС создан новый инвестиционный банк, и все идет к созданию общей валюты, которая займет значительное место в международных валютных транзакциях, в международной торговле. Создается таким образом и валютная корзина БРИКС, которая будет способствовать и диверсификации валют в международной валютной системе. Поэтому и такая агрессивная реакция против БРИКС со стороны традиционной системы глобального управления миром, в основном США. И реакция на расширение списка стран–участников БРИКС, потому что большое число стран БРИКС – а их может быть больше 30 - создает все необходимые условия функционирования новой мировой валюты, расширяя масштабы экономического и торгового пространства для новой валютной корзины БРИКС. Как говорили раньше, "процесс пошел", уже его не остановить", - полагает Веланис. Он назвал БРИКС "современной международной реальностью и надеждой". "БРИКС, новый банк и новая валюта будут влиять и на организацию работы традиционных финансовых институтов, как Международный банк реконструкции и развития и МВФ, учреждений, которые доминируют в сохранении однополюсного мира под США. Можно смело сказать, что с участием БРИКС трясется вся система Бреттон-Вудских учреждений и подвергается значительной реорганизации", - сказал Веланис. Он отметил, что в мире в эти октябрьские дни проходили и проходят два мировых события. "В ЕС собирались лидеры большой семерки, или большой четверки, которые обсуждали "план победы Зеленского". Какой это план? "Дайте побольше дальнобойного оружия, побольше боеприпасов, чтобы поразить Россию в глубине ее территории, чтобы окончательно победить Россию на поле боя". Не было ни слова никого из них про мир, про переговоры. Были воинственные крики и заявления антироссийской солидарности среди безумцев, которые поверили в победу над Россией. Значит, они, эти господа, не извлекли никаких уроков истории, и даже допустили такую дилемму, которая витает в воздухе в Европе – или принимайте Зеленского в НАТО, или, как он грозился, он создаст атомное оружие. На этой фразе заканчивается каждая надежда на логичный и рациональный подход Украины и западных ее партнеров к решению проблемы на Украине", - сказал Веланис. По его словам, с другой стороны в Казани в эти дни октября собирается саммит разных по населению и по динамике стран мира для обсуждения проблем сотрудничества и развития своих народов в условиях мира и согласия, без давления извне, без гегемонии. "Не будут они обсуждать проблему войны и мира на Украине. Большинство мирового сообщества уже поняло, что война на Украине и поддержка Запада – это утопия самого Запада одержать стратегическую победу и развалить Россию. Единственным результатом этой утопии является несправедливая и страшная трагедия для народа Украины. Наконец, все участники саммита БРИКС в Казани поддерживают мирное решение проблемы Украины, но поддерживают и позиции российского президента Владимира Путина о защите интересов России и защите безопасности страны", - сказал Веланис. По его мнению, особое значение 16-й по счету саммит БРИКС приобретает потому, что проходит в России – стране-инициаторе этого движения. "Идея создания БРИКС родилась и осуществилась президентом России Владимиром Путиным в 2006 году в рамках Петербургского экономического форума. Идею поддержали президенты Китайской Народной Республики, Бразилии, Индии и Южной Африки. Иными словами, идея Владимира Путина была поддержана абсолютным большинством народов мира", - сказал Веланис.

https://ria.ru/20241022/gryzlov-1979225776.html

https://ria.ru/20241022/putin-1979219630.html

https://ria.ru/20241022/vuchich-1979221341.html

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

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россия, казань, украина, владимир путин, димитрис веланис, брикс, фонд "росконгресс", снг, алексис ципрас