https://ria.ru/20241022/vedomosti-1979223413.html

"Сбер" повышает ставки по ипотеке, сообщают СМИ

"Сбер" повышает ставки по ипотеке, сообщают СМИ - РИА Новости, 22.10.2024

"Сбер" повышает ставки по ипотеке, сообщают СМИ

"Сбер" с 22 октября повышает ставки на три процентных пункта по всем рыночным ипотечным программам, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителя... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T01:37

2024-10-22T01:37

2024-10-22T03:03

экономика

ипотека

домклик

сбербанк россии

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. "Сбер" с 22 октября повышает ставки на три процентных пункта по всем рыночным ипотечным программам, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителя кредитной организации.Как уточняет издание, минимальная ставка на новостройки через сервис "Домклик" вырастет до 24,9%, а на "вторичку" — до 24,6%. По всем ранее одобренным заявкам кредиты будут выданы на прежних условиях до 1 ноября.Кроме того, с 22 октября Сбербанк возобновляет на сайте "Домклик" выдачи по семейной ипотеке, а также меняет условия выдачи кредитов на покупку квартиры в новостройке по всем льготным программам, включая семейную ипотеку. Теперь первоначальный взнос должен быть не менее 50,1% вместо 20,1% ранее.Ранее Банк России сообщил, что рост ипотечного кредитования в стране в сентябре составил умеренные 0,9%, как и в августе. Выдача немного снизилась – до 373 миллиардов с 375 миллиардов в августе, что в целом сопоставимо со среднемесячным приростом января–апреля, когда рынок еще не был разогрет ожиданиями относительно изменения условий господдержки.

https://realty.ria.ru/20241017/ipoteka-1978467725.html

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экономика, ипотека, домклик, сбербанк россии, сбер