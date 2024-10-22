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"Сбер" повышает ставки по ипотеке, сообщают СМИ - РИА Новости, 22.10.2024
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01:37 22.10.2024 (обновлено: 03:03 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/vedomosti-1979223413.html
"Сбер" повышает ставки по ипотеке, сообщают СМИ
"Сбер" повышает ставки по ипотеке, сообщают СМИ - РИА Новости, 22.10.2024
"Сбер" повышает ставки по ипотеке, сообщают СМИ
"Сбер" с 22 октября повышает ставки на три процентных пункта по всем рыночным ипотечным программам, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителя... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T01:37
2024-10-22T03:03
экономика
ипотека
домклик
сбербанк россии
сбер
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. "Сбер" с 22 октября повышает ставки на три процентных пункта по всем рыночным ипотечным программам, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителя кредитной организации.Как уточняет издание, минимальная ставка на новостройки через сервис "Домклик" вырастет до 24,9%, а на "вторичку" — до 24,6%. По всем ранее одобренным заявкам кредиты будут выданы на прежних условиях до 1 ноября.Кроме того, с 22 октября Сбербанк возобновляет на сайте "Домклик" выдачи по семейной ипотеке, а также меняет условия выдачи кредитов на покупку квартиры в новостройке по всем льготным программам, включая семейную ипотеку. Теперь первоначальный взнос должен быть не менее 50,1% вместо 20,1% ранее.Ранее Банк России сообщил, что рост ипотечного кредитования в стране в сентябре составил умеренные 0,9%, как и в августе. Выдача немного снизилась – до 373 миллиардов с 375 миллиардов в августе, что в целом сопоставимо со среднемесячным приростом января–апреля, когда рынок еще не был разогрет ожиданиями относительно изменения условий господдержки.
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экономика, ипотека, домклик, сбербанк россии, сбер
Экономика, Ипотека, ДомКлик, Сбербанк России, Сбер
"Сбер" повышает ставки по ипотеке, сообщают СМИ

"Ведомости": "Сбер" с 22 октября повысит ставки по рыночным ипотечным программам

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. "Сбер" с 22 октября повышает ставки на три процентных пункта по всем рыночным ипотечным программам, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителя кредитной организации.
Как уточняет издание, минимальная ставка на новостройки через сервис "Домклик" вырастет до 24,9%, а на "вторичку" — до 24,6%. По всем ранее одобренным заявкам кредиты будут выданы на прежних условиях до 1 ноября.
Кроме того, с 22 октября Сбербанк возобновляет на сайте "Домклик" выдачи по семейной ипотеке, а также меняет условия выдачи кредитов на покупку квартиры в новостройке по всем льготным программам, включая семейную ипотеку. Теперь первоначальный взнос должен быть не менее 50,1% вместо 20,1% ранее.
Ранее Банк России сообщил, что рост ипотечного кредитования в стране в сентябре составил умеренные 0,9%, как и в августе. Выдача немного снизилась – до 373 миллиардов с 375 миллиардов в августе, что в целом сопоставимо со среднемесячным приростом января–апреля, когда рынок еще не был разогрет ожиданиями относительно изменения условий господдержки.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
ЦБ ожидает, что выдача семейной ипотеки составит 2,2 трлн рублей
17 октября, 11:25
 
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