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СМИ: у Харви Вайнштейна диагностировали редкую форму рака - РИА Новости, 22.10.2024
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08:57 22.10.2024 (обновлено: 08:58 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/vajnshtejn-1979241640.html
СМИ: у Харви Вайнштейна диагностировали редкую форму рака
СМИ: у Харви Вайнштейна диагностировали редкую форму рака - РИА Новости, 22.10.2024
СМИ: у Харви Вайнштейна диагностировали редкую форму рака
У скандально известного американского кинопродюсера Харви Вайнштейна диагностировали редкую форму рака, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T08:57
2024-10-22T08:58
нью-йорк (город)
манхэттен
лос-анджелес
харви вайнштейн
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. У скандально известного американского кинопродюсера Харви Вайнштейна диагностировали редкую форму рака, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. "Харви Вайштейн... болен хроническим миелолейкозом", - сообщает телеканал. По данным NBC News, Вайнштейн проходит лечение в тюремной больнице на острове Райкерс в Нью-Йорке. Как отмечает телеканал, хронический миелолейкоз - это редкая форма рака костного мозга. В июле телеканал NBC сообщал о госпитализации Вайнштейна "из-за множественных проблем со здоровьем". Как заявил тогда телеканалу представитель Вайнштейна и его тюремный консультант Крейг Ротфельд, продюсера доставили в больницу для лечения диабета, высокого давления, спинального стеноза (сужения спинномозгового канала), жидкости в сердце и легких, а также многих других патологий. Тогда же у Вайнштейна был обнаружен COVID-19. В начале сентября телеканал ABC News сообщал, что Вайнштейн был экстренно госпитализирован в Нью-Йорке для операции на сердце. Суд присяжных в Нью-Йорке признал в 2020 году Вайнштейна виновным по делу об изнасиловании и принуждении к оральному сексу, он был приговорен в 23 годам заключения, однако в апреле 2024 года апелляционный суд отменил приговор и рекомендовали назначить новое разбирательство на основании того, что суд шел с нарушениями. Впоследствии прокуратура Манхэттена заявила, что ведет расследование новых показаний от трех предполагаемых жертв сексуальных преступлений Вайнштейна, на основании которых может быть начат новый процесс против него. Помимо дела в Нью-Йорке, Вайнштейн также был приговорен судом Лос-Анджелеса к 16 годам тюрьмы за изнасилование, соответствующий приговор был вынесен в 2022 году. Телеканал ABC 12 сентября сообщил, что прокуратура Нью-Йорка выдвинула новые обвинения в отношении голливудского продюсера Харви Вайнштейна, не озвучив их содержание. Как сообщил телеканал NBC News, продюсер отказался признать вину. Дело против Вайнштейна стало одним из самых громких в истории Голливуда и мирового кинематографа, десятки женщин, в том числе звезды мировой величины обвинили продюсера, основателя студии Miramax, в сексуальном насилии. Сам Вайнштейн обвинения отрицал и заявлял, что все контакты происходили по взаимному согласию.
https://ria.ru/20240109/austin-1920402510.html
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нью-йорк (город), манхэттен, лос-анджелес, харви вайнштейн, сша, в мире
Нью-Йорк (город), Манхэттен, Лос-Анджелес, Харви Вайнштейн, США, В мире
СМИ: у Харви Вайнштейна диагностировали редкую форму рака

NBC News: у продюсера Харви Вайнштейна диагностировали хронический миелолейкоз

© AP Photo / Invision/ Arthur MolaПродюсер Харви Вайнштейн
Продюсер Харви Вайнштейн - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Invision/ Arthur Mola
Продюсер Харви Вайнштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. У скандально известного американского кинопродюсера Харви Вайнштейна диагностировали редкую форму рака, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
"Харви Вайштейн... болен хроническим миелолейкозом", - сообщает телеканал.
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По данным NBC News, Вайнштейн проходит лечение в тюремной больнице на острове Райкерс в Нью-Йорке.
Как отмечает телеканал, хронический миелолейкоз - это редкая форма рака костного мозга.
В июле телеканал NBC сообщал о госпитализации Вайнштейна "из-за множественных проблем со здоровьем". Как заявил тогда телеканалу представитель Вайнштейна и его тюремный консультант Крейг Ротфельд, продюсера доставили в больницу для лечения диабета, высокого давления, спинального стеноза (сужения спинномозгового канала), жидкости в сердце и легких, а также многих других патологий. Тогда же у Вайнштейна был обнаружен COVID-19. В начале сентября телеканал ABC News сообщал, что Вайнштейн был экстренно госпитализирован в Нью-Йорке для операции на сердце.
Суд присяжных в Нью-Йорке признал в 2020 году Вайнштейна виновным по делу об изнасиловании и принуждении к оральному сексу, он был приговорен в 23 годам заключения, однако в апреле 2024 года апелляционный суд отменил приговор и рекомендовали назначить новое разбирательство на основании того, что суд шел с нарушениями.
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Впоследствии прокуратура Манхэттена заявила, что ведет расследование новых показаний от трех предполагаемых жертв сексуальных преступлений Вайнштейна, на основании которых может быть начат новый процесс против него.
Помимо дела в Нью-Йорке, Вайнштейн также был приговорен судом Лос-Анджелеса к 16 годам тюрьмы за изнасилование, соответствующий приговор был вынесен в 2022 году.
Телеканал ABC 12 сентября сообщил, что прокуратура Нью-Йорка выдвинула новые обвинения в отношении голливудского продюсера Харви Вайнштейна, не озвучив их содержание. Как сообщил телеканал NBC News, продюсер отказался признать вину.
Дело против Вайнштейна стало одним из самых громких в истории Голливуда и мирового кинематографа, десятки женщин, в том числе звезды мировой величины обвинили продюсера, основателя студии Miramax, в сексуальном насилии. Сам Вайнштейн обвинения отрицал и заявлял, что все контакты происходили по взаимному согласию.
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