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СБУ задержала сотрудника военно-врачебной комиссии в Винницкой области - РИА Новости, 22.10.2024
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20:10 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/ukraina-1979420487.html
СБУ задержала сотрудника военно-врачебной комиссии в Винницкой области
СБУ задержала сотрудника военно-врачебной комиссии в Винницкой области - РИА Новости, 22.10.2024
СБУ задержала сотрудника военно-врачебной комиссии в Винницкой области
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила во вторник о задержании сотрудника одной из военно-врачебных комиссий в Винницкой области в рамках уголовного дела по РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T20:10
2024-10-22T20:10
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила во вторник о задержании сотрудника одной из военно-врачебных комиссий в Винницкой области в рамках уголовного дела по содействию в уклонении от военной службы. "В Винницкой области (правоохранители - ред.) разоблачили адвоката и члена местной военно-врачебной комиссии, которые торговали фиктивными справками о непригодности к службе по состоянию здоровья", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ, отмечается, что задержанным грозит до 10 лет тюрьмы. В спецслужбе уточнили, что задержанным предъявлены обвинения по четырем статьям уголовного кодекса Украины: "Служебный подлог", "Принятие неправомерной выгоды", "Препятствование законной деятельности ВСУ" и Незаконная переправка лиц через госграницу Украины". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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в мире, украина, винницкая область, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Винницкая область, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
СБУ задержала сотрудника военно-врачебной комиссии в Винницкой области

В Винницкой области задержали сотрудника военно-врачебной комиссии за коррупцию

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила во вторник о задержании сотрудника одной из военно-врачебных комиссий в Винницкой области в рамках уголовного дела по содействию в уклонении от военной службы.
"В Винницкой области (правоохранители - ред.) разоблачили адвоката и члена местной военно-врачебной комиссии, которые торговали фиктивными справками о непригодности к службе по состоянию здоровья", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ, отмечается, что задержанным грозит до 10 лет тюрьмы.
В спецслужбе уточнили, что задержанным предъявлены обвинения по четырем статьям уголовного кодекса Украины: "Служебный подлог", "Принятие неправомерной выгоды", "Препятствование законной деятельности ВСУ" и Незаконная переправка лиц через госграницу Украины".
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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