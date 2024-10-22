https://ria.ru/20241022/ukraina-1979420487.html

СБУ задержала сотрудника военно-врачебной комиссии в Винницкой области

СБУ задержала сотрудника военно-врачебной комиссии в Винницкой области - РИА Новости, 22.10.2024

СБУ задержала сотрудника военно-врачебной комиссии в Винницкой области

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила во вторник о задержании сотрудника одной из военно-врачебных комиссий в Винницкой области в рамках уголовного дела по РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T20:10

2024-10-22T20:10

2024-10-22T20:10

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила во вторник о задержании сотрудника одной из военно-врачебных комиссий в Винницкой области в рамках уголовного дела по содействию в уклонении от военной службы. "В Винницкой области (правоохранители - ред.) разоблачили адвоката и члена местной военно-врачебной комиссии, которые торговали фиктивными справками о непригодности к службе по состоянию здоровья", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ, отмечается, что задержанным грозит до 10 лет тюрьмы. В спецслужбе уточнили, что задержанным предъявлены обвинения по четырем статьям уголовного кодекса Украины: "Служебный подлог", "Принятие неправомерной выгоды", "Препятствование законной деятельности ВСУ" и Незаконная переправка лиц через госграницу Украины". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

https://ria.ru/20241013/voenkomat-1977803256.html

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в мире, украина, винницкая область, служба безопасности украины, вооруженные силы украины