https://ria.ru/20241022/ukraina-1979420487.html
СБУ задержала сотрудника военно-врачебной комиссии в Винницкой области
СБУ задержала сотрудника военно-врачебной комиссии в Винницкой области - РИА Новости, 22.10.2024
СБУ задержала сотрудника военно-врачебной комиссии в Винницкой области
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила во вторник о задержании сотрудника одной из военно-врачебных комиссий в Винницкой области в рамках уголовного дела по РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T20:10
2024-10-22T20:10
2024-10-22T20:10
в мире
украина
винницкая область
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_59:0:1176:629_1920x0_80_0_0_2d10ae24069ea6b7e2ddc36cc9db688a.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила во вторник о задержании сотрудника одной из военно-врачебных комиссий в Винницкой области в рамках уголовного дела по содействию в уклонении от военной службы. "В Винницкой области (правоохранители - ред.) разоблачили адвоката и члена местной военно-врачебной комиссии, которые торговали фиктивными справками о непригодности к службе по состоянию здоровья", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ, отмечается, что задержанным грозит до 10 лет тюрьмы. В спецслужбе уточнили, что задержанным предъявлены обвинения по четырем статьям уголовного кодекса Украины: "Служебный подлог", "Принятие неправомерной выгоды", "Препятствование законной деятельности ВСУ" и Незаконная переправка лиц через госграницу Украины". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
https://ria.ru/20241013/voenkomat-1977803256.html
украина
винницкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_177:0:1246:802_1920x0_80_0_0_849b150b5ef6195d4aa71b24b88aeef4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, винницкая область, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Винницкая область, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
СБУ задержала сотрудника военно-врачебной комиссии в Винницкой области
В Винницкой области задержали сотрудника военно-врачебной комиссии за коррупцию
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила во вторник о задержании сотрудника одной из военно-врачебных комиссий в Винницкой области в рамках уголовного дела по содействию в уклонении от военной службы.
"В Винницкой области (правоохранители - ред.) разоблачили адвоката и члена местной военно-врачебной комиссии, которые торговали фиктивными справками о непригодности к службе по состоянию здоровья", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ, отмечается, что задержанным грозит до 10 лет тюрьмы.
В спецслужбе уточнили, что задержанным предъявлены обвинения по четырем статьям уголовного кодекса Украины
: "Служебный подлог", "Принятие неправомерной выгоды", "Препятствование законной деятельности ВСУ
" и Незаконная переправка лиц через госграницу Украины".
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.