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Историк, предсказавший развал СССР, сделал новое заявление об Украине
Историк, предсказавший развал СССР, сделал новое заявление об Украине - РИА Новости, 22.10.2024
Историк, предсказавший развал СССР, сделал новое заявление об Украине
Запад протерпел поражение в украинском конфликте, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью Berliner Zeitung. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T19:41
2024-10-22T19:41
2024-10-22T21:43
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Запад протерпел поражение в украинском конфликте, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью Berliner Zeitung."Очень просто: Запад проиграл конфликт на Украине. Сейчас идет реорганизация мира, причем не в соответствии с представлениями Запада", — отметил он.По словам историка, в игру на мировой арене вступают новые игроки, такие как страны БРИКС."Запад хотел изолировать Россию, но оказалось, что большинство стран мира не хотят присоединяться к нему в этом вопросе. В таком контексте БРИКС стала выглядеть как своего рода противовес Западу", — резюмировал Тодд.Эммануэль Тодд — антрополог, историк, эссеист, прогнозист и автор многих книг. Некоторые из его работ, такие как "Экономическая иллюзия" и "После империи", стали базовыми при изучении социальных наук. В 1976 году он предсказал распад Советского Союза в книге "Окончательный провал".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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в мире, украина, россия, брикс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, БРИКС
Историк, предсказавший развал СССР, сделал новое заявление об Украине
Французский историк Тодд: Запад проиграл конфликт на Украине