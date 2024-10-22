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Историк, предсказавший развал СССР, сделал новое заявление об Украине - РИА Новости, 22.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:41 22.10.2024 (обновлено: 21:43 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/ukraina-1979416055.html
Историк, предсказавший развал СССР, сделал новое заявление об Украине
Историк, предсказавший развал СССР, сделал новое заявление об Украине - РИА Новости, 22.10.2024
Историк, предсказавший развал СССР, сделал новое заявление об Украине
Запад протерпел поражение в украинском конфликте, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью Berliner Zeitung. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T19:41
2024-10-22T21:43
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Запад протерпел поражение в украинском конфликте, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью Berliner Zeitung."Очень просто: Запад проиграл конфликт на Украине. Сейчас идет реорганизация мира, причем не в соответствии с представлениями Запада", — отметил он.По словам историка, в игру на мировой арене вступают новые игроки, такие как страны БРИКС."Запад хотел изолировать Россию, но оказалось, что большинство стран мира не хотят присоединяться к нему в этом вопросе. В таком контексте БРИКС стала выглядеть как своего рода противовес Западу", — резюмировал Тодд.Эммануэль Тодд — антрополог, историк, эссеист, прогнозист и автор многих книг. Некоторые из его работ, такие как "Экономическая иллюзия" и "После империи", стали базовыми при изучении социальных наук. В 1976 году он предсказал распад Советского Союза в книге "Окончательный провал".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241022/ukraina-1979393854.html
https://ria.ru/20241022/frantsiya-1979378159.html
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в мире, украина, россия, брикс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, БРИКС
Историк, предсказавший развал СССР, сделал новое заявление об Украине

Французский историк Тодд: Запад проиграл конфликт на Украине

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Запад протерпел поражение в украинском конфликте, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью Berliner Zeitung.
"Очень просто: Запад проиграл конфликт на Украине. Сейчас идет реорганизация мира, причем не в соответствии с представлениями Запада", — отметил он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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По словам историка, в игру на мировой арене вступают новые игроки, такие как страны БРИКС.
"Запад хотел изолировать Россию, но оказалось, что большинство стран мира не хотят присоединяться к нему в этом вопросе. В таком контексте БРИКС стала выглядеть как своего рода противовес Западу", — резюмировал Тодд.
Эммануэль Тодд — антрополог, историк, эссеист, прогнозист и автор многих книг. Некоторые из его работ, такие как "Экономическая иллюзия" и "После империи", стали базовыми при изучении социальных наук. В 1976 году он предсказал распад Советского Союза в книге "Окончательный провал".
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияБРИКС
 
 
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