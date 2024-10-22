https://ria.ru/20241022/ukraina-1979393854.html

"Находятся в окружении". Стало известно, что произошло в зоне СВО

"Находятся в окружении". Стало известно, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 22.10.2024

"Находятся в окружении". Стало известно, что произошло в зоне СВО

Украинские военные оказались в ловушке в Селидово и не могут покинуть город, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T17:54

2024-10-22T17:54

2024-10-22T18:37

специальная военная операция на украине

в мире

киев

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967002640_0:311:3071:2038_1920x0_80_0_0_710d8247eb195b7f4cb1d0ca45b252ce.jpg

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Украинские военные оказались в ловушке в Селидово и не могут покинуть город, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Украинские войска в Селидово сейчас находятся в окружении, они фактически заблокированы. <…> Мы видим потенциальную катастрофу", — отметил он.По словам эксперта, ВСУ потеряли контроль над дорогой, которую они могли бы использовать для отступления. В результате украинцы также лишились важных поставок для продолжения боевых действий, пояснил Меркурис."Возможно, некоторые из них сдадутся, другие вместо этого могут отправить срочное сообщение в Киев с просьбой отдать приказ отступить. Киев будет настаивать на продолжении битвы. <…> В итоге они примут решение отступить самостоятельно, они побегут из Селидово в большом количестве", — резюмировал аналитик.На прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала "Россия 24", что есть все предпосылки для "охвата" города Селидово во время продвижения на Покровском направлении.Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский говорил, что российские военные уже берут в клещи Кураховку и Селидово.

https://ria.ru/20241022/frantsiya-1979378159.html

https://ria.ru/20241022/ukraina-1979339545.html

киев

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины