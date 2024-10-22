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"Находятся в окружении". Стало известно, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 22.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:54 22.10.2024 (обновлено: 18:37 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/ukraina-1979393854.html
"Находятся в окружении". Стало известно, что произошло в зоне СВО
"Находятся в окружении". Стало известно, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 22.10.2024
"Находятся в окружении". Стало известно, что произошло в зоне СВО
Украинские военные оказались в ловушке в Селидово и не могут покинуть город, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T17:54
2024-10-22T18:37
специальная военная операция на украине
в мире
киев
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Украинские военные оказались в ловушке в Селидово и не могут покинуть город, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Украинские войска в Селидово сейчас находятся в окружении, они фактически заблокированы. &lt;…&gt; Мы видим потенциальную катастрофу", — отметил он.По словам эксперта, ВСУ потеряли контроль над дорогой, которую они могли бы использовать для отступления. В результате украинцы также лишились важных поставок для продолжения боевых действий, пояснил Меркурис."Возможно, некоторые из них сдадутся, другие вместо этого могут отправить срочное сообщение в Киев с просьбой отдать приказ отступить. Киев будет настаивать на продолжении битвы. &lt;…&gt; В итоге они примут решение отступить самостоятельно, они побегут из Селидово в большом количестве", — резюмировал аналитик.На прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала "Россия 24", что есть все предпосылки для "охвата" города Селидово во время продвижения на Покровском направлении.Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский говорил, что российские военные уже берут в клещи Кураховку и Селидово.
https://ria.ru/20241022/frantsiya-1979378159.html
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в мире, киев, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
"Находятся в окружении". Стало известно, что произошло в зоне СВО

Эксперт Меркурис рассказал о ловушке, в которой оказались ВСУ в Селидово

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Украинские военные оказались в ловушке в Селидово и не могут покинуть город, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Украинские войска в Селидово сейчас находятся в окружении, они фактически заблокированы. <…> Мы видим потенциальную катастрофу", — отметил он.
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По словам эксперта, ВСУ потеряли контроль над дорогой, которую они могли бы использовать для отступления. В результате украинцы также лишились важных поставок для продолжения боевых действий, пояснил Меркурис.
"Возможно, некоторые из них сдадутся, другие вместо этого могут отправить срочное сообщение в Киев с просьбой отдать приказ отступить. Киев будет настаивать на продолжении битвы. <…> В итоге они примут решение отступить самостоятельно, они побегут из Селидово в большом количестве", — резюмировал аналитик.
На прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала "Россия 24", что есть все предпосылки для "охвата" города Селидово во время продвижения на Покровском направлении.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский говорил, что российские военные уже берут в клещи Кураховку и Селидово.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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