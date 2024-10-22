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На Украине мужчина покончил с собой из-за принудительной мобилизации - РИА Новости, 22.10.2024
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12:09 22.10.2024 (обновлено: 13:01 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/ukraina-1979284256.html
На Украине мужчина покончил с собой из-за принудительной мобилизации
На Украине мужчина покончил с собой из-за принудительной мобилизации - РИА Новости, 22.10.2024
На Украине мужчина покончил с собой из-за принудительной мобилизации
Мужчина, которого принудительно мобилизовали на Украине, покончил с собой в одном из военкоматов, сообщает во вторник Полтавский областной военкомат. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T12:09
2024-10-22T13:01
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Мужчина, которого принудительно мобилизовали на Украине, покончил с собой в одном из военкоматов, сообщает во вторник Полтавский областной военкомат. "В одном из технических помещений пункта предварительного сбора военнообязанных 21 октября было обнаружено тело мужчины с явными признаками того, что он покончил с собой. Следов насилия обнаружено не было", - говорится в сообщении военкомата в социальной сети Facebook*.Уточняется, что на пункт предварительного сбора военнообязанный был доставлен с помощью полиции, потому что находился в розыске как уклонист. Утверждается, что он якобы отказался проходить военно-врачебную комиссию. Позднее во вторник украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на полицию Полтавской области сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, украина, россия, полтавская область
В мире, Украина, Россия, Полтавская область
На Украине мужчина покончил с собой из-за принудительной мобилизации

Полтавский военкомат: мужчина покончил с собой из-за принудительной мобилизации

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Мужчина, которого принудительно мобилизовали на Украине, покончил с собой в одном из военкоматов, сообщает во вторник Полтавский областной военкомат.
"В одном из технических помещений пункта предварительного сбора военнообязанных 21 октября было обнаружено тело мужчины с явными признаками того, что он покончил с собой. Следов насилия обнаружено не было", - говорится в сообщении военкомата в социальной сети Facebook*.
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Уточняется, что на пункт предварительного сбора военнообязанный был доставлен с помощью полиции, потому что находился в розыске как уклонист. Утверждается, что он якобы отказался проходить военно-врачебную комиссию.
Позднее во вторник украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на полицию Полтавской области сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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