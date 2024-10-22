https://ria.ru/20241022/ukraina-1979282174.html

В фонде ООН рассказали об эмиграции с Украины

В фонде ООН рассказали об эмиграции с Украины - РИА Новости, 22.10.2024

В фонде ООН рассказали об эмиграции с Украины

C февраля 2022 года население Украины сократилось почти на десять миллионов человек, заявила на брифинге в Женеве региональный директор по Восточной Европе и... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T12:00

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2024-10-22T14:39

украина

оон

в мире

женева (город)

элла либанова

восточная европа

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ЖЕНЕВА, 22 окт — РИА Новости. C февраля 2022 года население Украины сократилось почти на десять миллионов человек, заявила на брифинге в Женеве региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр."Значительная часть этих людей покинула страну. <…> Население стареет, а молодежь ищет возможности в других местах и уезжает из страны", — сказала она.По информации фонда, уровень рождаемости на Украине и до конфликта с Россией был невысоким, но сейчас он один из самых низких в мире — около 1,0 ребенка на женщину. Это далеко от 2,1, необходимых для обновления населения, Украина переживает демографический кризис, добавила Бауэр.Накануне директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла, что из-за большого количества пожилых людей и низкого коэффициента рождаемости страна может обезлюдеть. По ее словам, спасти ситуацию не сможет даже чудесное возвращение четырех миллионов уехавших.По оценке Либановой, к 2033 году население Украины может составить максимум 35 миллионов человек.

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html

https://ria.ru/20241018/zelenskij-1978839247.html

украина

женева (город)

восточная европа

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украина, оон, в мире, женева (город), элла либанова, восточная европа