Рейтинг@Mail.ru
В фонде ООН рассказали об эмиграции с Украины - РИА Новости, 22.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 22.10.2024 (обновлено: 14:39 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/ukraina-1979282174.html
В фонде ООН рассказали об эмиграции с Украины
В фонде ООН рассказали об эмиграции с Украины - РИА Новости, 22.10.2024
В фонде ООН рассказали об эмиграции с Украины
C февраля 2022 года население Украины сократилось почти на десять миллионов человек, заявила на брифинге в Женеве региональный директор по Восточной Европе и... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T12:00
2024-10-22T14:39
украина
оон
в мире
женева (город)
элла либанова
восточная европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938374430_0:295:3072:2022_1920x0_80_0_0_94eeff6535d97f4e87e62b240b553a87.jpg
ЖЕНЕВА, 22 окт — РИА Новости. C февраля 2022 года население Украины сократилось почти на десять миллионов человек, заявила на брифинге в Женеве региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр.&quot;Значительная часть этих людей покинула страну. &lt;…&gt; Население стареет, а молодежь ищет возможности в других местах и уезжает из страны&quot;, — сказала она.По информации фонда, уровень рождаемости на Украине и до конфликта с Россией был невысоким, но сейчас он один из самых низких в мире — около 1,0 ребенка на женщину. Это далеко от 2,1, необходимых для обновления населения, Украина переживает демографический кризис, добавила Бауэр.Накануне директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла, что из-за большого количества пожилых людей и низкого коэффициента рождаемости страна может обезлюдеть. По ее словам, спасти ситуацию не сможет даже чудесное возвращение четырех миллионов уехавших.По оценке Либановой, к 2033 году население Украины может составить максимум 35 миллионов человек.
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html
https://ria.ru/20241018/zelenskij-1978839247.html
украина
женева (город)
восточная европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938374430_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_84b74282904ce1b180492954677b40a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, оон, в мире, женева (город), элла либанова, восточная европа
Украина, ООН, В мире, Женева (город), Элла Либанова, Восточная Европа
В фонде ООН рассказали об эмиграции с Украины

ООН: население Украины сократилось примерно на десять миллионов человек

© iStock.com / Ruslan MaiborodinУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© iStock.com / Ruslan Maiborodin
Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЖЕНЕВА, 22 окт — РИА Новости. C февраля 2022 года население Украины сократилось почти на десять миллионов человек, заявила на брифинге в Женеве региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр.
«

"Значительная часть этих людей покинула страну. <…> Население стареет, а молодежь ищет возможности в других местах и уезжает из страны", — сказала она.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
На грани катастрофы: у ВСУ заканчиваются люди
15 октября, 08:00
По информации фонда, уровень рождаемости на Украине и до конфликта с Россией был невысоким, но сейчас он один из самых низких в мире — около 1,0 ребенка на женщину. Это далеко от 2,1, необходимых для обновления населения, Украина переживает демографический кризис, добавила Бауэр.
Накануне директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла, что из-за большого количества пожилых людей и низкого коэффициента рождаемости страна может обезлюдеть. По ее словам, спасти ситуацию не сможет даже чудесное возвращение четырех миллионов уехавших.
По оценке Либановой, к 2033 году население Украины может составить максимум 35 миллионов человек.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Зеленский признал, что молодежь продолжает бежать с Украины
18 октября, 22:09
 
УкраинаООНВ миреЖенева (город)Элла ЛибановаВосточная Европа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала