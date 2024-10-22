В фонде ООН рассказали об эмиграции с Украины
ООН: население Украины сократилось примерно на десять миллионов человек
© iStock.com / Ruslan MaiborodinУкраина
© iStock.com / Ruslan Maiborodin
Украина. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 22 окт — РИА Новости. C февраля 2022 года население Украины сократилось почти на десять миллионов человек, заявила на брифинге в Женеве региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр.
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"Значительная часть этих людей покинула страну. <…> Население стареет, а молодежь ищет возможности в других местах и уезжает из страны", — сказала она.
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По информации фонда, уровень рождаемости на Украине и до конфликта с Россией был невысоким, но сейчас он один из самых низких в мире — около 1,0 ребенка на женщину. Это далеко от 2,1, необходимых для обновления населения, Украина переживает демографический кризис, добавила Бауэр.
Накануне директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла, что из-за большого количества пожилых людей и низкого коэффициента рождаемости страна может обезлюдеть. По ее словам, спасти ситуацию не сможет даже чудесное возвращение четырех миллионов уехавших.
По оценке Либановой, к 2033 году население Украины может составить максимум 35 миллионов человек.
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