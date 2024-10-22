Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предрекли конец Украине после предложения Франции - РИА Новости, 22.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:24 22.10.2024 (обновлено: 15:55 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/ukraina-1979267015.html
В Госдуме предрекли конец Украине после предложения Франции
В Госдуме предрекли конец Украине после предложения Франции - РИА Новости, 22.10.2024
В Госдуме предрекли конец Украине после предложения Франции
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что предложение министра обороны Франции разместить силы неядерного... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T11:24
2024-10-22T15:55
специальная военная операция на украине
в мире
россия
франция
украина
михаил шеремет
себастьян лекорню
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972902879_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_8576531a8b45bd49222d829519830806.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что предложение министра обороны Франции разместить силы неядерного сдерживания на территории Украины станет финалом для украинского государства. Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что после прекращения огня и подписания мирного договора нужно заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины, чтобы быть в состоянии "отразить новую угрозу со стороны России". "Озвученный план "победы" украинским диктатором и все связанные с ним предложения и инсинуации являются публичной росписью в своем бессилии в противостоянии с Россией, желанием оттянуть время и станут финалом для украинской государственности", — сказал Шеремет. По словам собеседника, Владимир Зеленский более нелегитимен, так как срок его полномочий давно истек, а "Запад демонстрирует двойные стандарты", заявляя о верховенстве демократии, но закрывая глаза на нежелание Зеленского проводить выборы. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заключила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, он только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую он проводит. Представитель Кремля считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.
https://ria.ru/20241021/ukraine-1979185046.html
https://ria.ru/20241020/ukraina-1978964500.html
россия
франция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972902879_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_376cf0b143a6574488a25c2b70ba5788.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, франция, украина, михаил шеремет, себастьян лекорню
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Франция, Украина, Михаил Шеремет, Себастьян Лекорню
В Госдуме предрекли конец Украине после предложения Франции

Депутат Шеремет: предложение Франции по Украине станет финалом для Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что предложение министра обороны Франции разместить силы неядерного сдерживания на территории Украины станет финалом для украинского государства.
Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что после прекращения огня и подписания мирного договора нужно заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины, чтобы быть в состоянии "отразить новую угрозу со стороны России".
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
На Украине увидели признаки обрушения фронта у ВСУ
21 октября, 19:19
"Озвученный план "победы" украинским диктатором и все связанные с ним предложения и инсинуации являются публичной росписью в своем бессилии в противостоянии с Россией, желанием оттянуть время и станут финалом для украинской государственности", — сказал Шеремет.
По словам собеседника, Владимир Зеленский более нелегитимен, так как срок его полномочий давно истек, а "Запад демонстрирует двойные стандарты", заявляя о верховенстве демократии, но закрывая глаза на нежелание Зеленского проводить выборы.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заключила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, он только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую он проводит. Представитель Кремля считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
На Западе рассказали, что ждет Украину после "плана победы" Зеленского
20 октября, 10:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияФранцияУкраинаМихаил ШереметСебастьян Лекорню
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала