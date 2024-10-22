https://ria.ru/20241022/ukraina-1979267015.html

В Госдуме предрекли конец Украине после предложения Франции

В Госдуме предрекли конец Украине после предложения Франции - РИА Новости, 22.10.2024

В Госдуме предрекли конец Украине после предложения Франции

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что предложение министра обороны Франции разместить силы неядерного... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T11:24

2024-10-22T11:24

2024-10-22T15:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что предложение министра обороны Франции разместить силы неядерного сдерживания на территории Украины станет финалом для украинского государства. Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что после прекращения огня и подписания мирного договора нужно заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины, чтобы быть в состоянии "отразить новую угрозу со стороны России". "Озвученный план "победы" украинским диктатором и все связанные с ним предложения и инсинуации являются публичной росписью в своем бессилии в противостоянии с Россией, желанием оттянуть время и станут финалом для украинской государственности", — сказал Шеремет. По словам собеседника, Владимир Зеленский более нелегитимен, так как срок его полномочий давно истек, а "Запад демонстрирует двойные стандарты", заявляя о верховенстве демократии, но закрывая глаза на нежелание Зеленского проводить выборы. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заключила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, он только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую он проводит. Представитель Кремля считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.

https://ria.ru/20241021/ukraine-1979185046.html

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в мире, россия, франция, украина, михаил шеремет, себастьян лекорню