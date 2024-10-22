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Подполье сообщило об ударе по грузовому двору в Сумской области
Подполье сообщило об ударе по грузовому двору в Сумской области - РИА Новости, 22.10.2024
Подполье сообщило об ударе по грузовому двору в Сумской области
Удар в ночь на вторник нанесён в районе грузового двора станции "Сумы товарная", сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T08:17
2024-10-22T08:17
2024-10-22T08:17
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
безопасность
украина
сумская область
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Удар в ночь на вторник нанесён в районе грузового двора станции "Сумы товарная", сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "2.23, Сyмы – прилет в направлении грузового двора станции "Сумы товарная", - сообщил Лебедев.
https://ria.ru/20241022/ukraina-1979158929.html
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сергей лебедев, безопасность, украина, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Безопасность, Украина, Сумская область
Подполье сообщило об ударе по грузовому двору в Сумской области
Подполье: ВС России ударили в районе грузового двора станции "Сумы товарная"