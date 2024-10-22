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Подполье сообщило об ударе по грузовому двору в Сумской области - РИА Новости, 22.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:17 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/udar-1979237585.html
Подполье сообщило об ударе по грузовому двору в Сумской области
Подполье сообщило об ударе по грузовому двору в Сумской области - РИА Новости, 22.10.2024
Подполье сообщило об ударе по грузовому двору в Сумской области
Удар в ночь на вторник нанесён в районе грузового двора станции "Сумы товарная", сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T08:17
2024-10-22T08:17
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
безопасность
украина
сумская область
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Удар в ночь на вторник нанесён в районе грузового двора станции "Сумы товарная", сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "2.23, Сyмы – прилет в направлении грузового двора станции "Сумы товарная", - сообщил Лебедев.
https://ria.ru/20241022/ukraina-1979158929.html
украина
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сергей лебедев, безопасность, украина, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Безопасность, Украина, Сумская область
Подполье сообщило об ударе по грузовому двору в Сумской области

Подполье: ВС России ударили в районе грузового двора станции "Сумы товарная"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Удар в ночь на вторник нанесён в районе грузового двора станции "Сумы товарная", сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"2.23, Сyмы – прилет в направлении грузового двора станции "Сумы товарная", - сообщил Лебедев.
Украинские военнослужащие на бронетранспортере - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
"Новый источник угрозы". Киев получил неутешительный прогноз
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛебедевБезопасностьУкраинаСумская область
 
 
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