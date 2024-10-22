https://ria.ru/20241022/udar-1979229357.html

Ми-28НМ уничтожил опорный пункт и живую силу ВСУ в курском приграничье

Ми-28НМ уничтожил опорный пункт и живую силу ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 22.10.2024

Ми-28НМ уничтожил опорный пункт и живую силу ВСУ в курском приграничье

Российский вертолет Ми-28НМ нанес удар по личному составу и опорному пункту украинских военных в курском приграничье, цели уничтожены, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T05:14

2024-10-22T05:14

2024-10-22T05:14

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Российский вертолет Ми-28НМ нанес удар по личному составу и опорному пункту украинских военных в курском приграничье, цели уничтожены, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области… Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, чтобы предотвратить попадание ракет ПЗРК противника. "Сегодня был совершен боевой вылет. Полет выполнялся с огибанием рельефа местности. Далее – удар с кабрирования по опорному пункту и живой силе противника. Далее совершается отход от противодействия ПВО противника. Дальше после удара возвращаемся на базу с благополучным приземлением. Каждый вылет для нас большая ответственность. Работаем на результат, победа будет за нами", - рассказал командир вертолета Илья в видеоролике, опубликованном Минобороны. В другом видеоролике российского ведомства показана подготовка вертолета к вылету, в том числе загрузка ракет в пусковые устройства. Также демонстрируется полет, нанесение удара и возвращение на аэродром. Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.

https://ria.ru/20241022/minoborony-1979229221.html

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космос - риа наука, россия, курская область, вооруженные силы украины, ми-28нм