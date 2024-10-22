https://ria.ru/20241022/tsena-1979236564.html

Цена золота растет шестую торговую сессию подряд

Цена золота растет шестую торговую сессию подряд - РИА Новости, 22.10.2024

Цена золота растет шестую торговую сессию подряд

Цена на золото во вторник растет уже шестую торговую сессию подряд, торгуясь у отметки в 2 750 доллара за тройскую унцию, вблизи исторического рекорда, на... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T07:58

2024-10-22T07:58

2024-10-22T07:58

экономика

цены на нефть

ближний восток

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости/Прайм. Цена на золото во вторник растет уже шестую торговую сессию подряд, торгуясь у отметки в 2 750 доллара за тройскую унцию, вблизи исторического рекорда, на напряженности на Ближнем Востоке, а также вследствие повсеместного смягчения монетарной политики, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 7.39 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 10,85 доллара, или на 0,39%, до 2 749,65 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,8%, до 34,350 доллара за унцию. Таким образом, котировки золота растут шестую сессию подряд и находятся вблизи недавно достигнутого исторического рекорда - 2 755,4 доллара за тройскую унцию. "Драгоценный металл вырос в цене благодаря мерам смягчения кредитно-денежной политики в мире", - заявил газете Wall Street Journal коммерческий директор Flow Community Тито Якопа (Tito Iakopa). "Внешнеполитическая напряженность, особенно на Ближнем Востоке, усиливает привлекательность золота как безопасного актива, поскольку разрешения конфликта не предвидится", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20241022/shokolad-1979232927.html

https://ria.ru/20241018/neft-1978648694.html

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экономика, цены на нефть, ближний восток