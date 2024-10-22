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В ЛНР нашли схрон ВСУ с центнером тротила - РИА Новости, 22.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:22 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/trotil-1979266598.html
В ЛНР нашли схрон ВСУ с центнером тротила
В ЛНР нашли схрон ВСУ с центнером тротила - РИА Новости, 22.10.2024
В ЛНР нашли схрон ВСУ с центнером тротила
Схрон ВСУ, в котором находились ящики с центнером тротила, нашли на освобожденных территориях ЛНР, рассказали РИА Новости в Росгвардии. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T11:22
2024-10-22T11:22
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Схрон ВСУ, в котором находились ящики с центнером тротила, нашли на освобожденных территориях ЛНР, рассказали РИА Новости в Росгвардии. По полученной от сотрудников ФСБ информации спецназовцы Росгвардии обследовали порядка 300 квадратных метров на освобожденных территориях ЛНР на наличие взрывоопасных предметов, возможных мин-ловушек и растяжек. "Были обнаружены ящики с тротилом весом более 100 килограммов, комплекты ручного минирования различных модификаций с комплектами мин ОЗМ-72 и МОН-50, пара сосредоточенных зарядов СЗ-6М", - рассказали в ведомстве. После изучения содержимого принято решение о передаче обнаруженных боеприпасов в подразделения, выполняющие задачи в зоне СВО.
https://ria.ru/20241014/ugledar-1977891854.html
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луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
В ЛНР нашли схрон ВСУ с центнером тротила

Росгвардия на освобожденных территориях ЛНР нашла ящики с центнером тротила

© РосгвардияCхрон со 100 кг тротила, обнаруженный в ЛНР
Cхрон со 100 кг тротила, обнаруженный в ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Росгвардия
Cхрон со 100 кг тротила, обнаруженный в ЛНР
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Схрон ВСУ, в котором находились ящики с центнером тротила, нашли на освобожденных территориях ЛНР, рассказали РИА Новости в Росгвардии.
По полученной от сотрудников ФСБ информации спецназовцы Росгвардии обследовали порядка 300 квадратных метров на освобожденных территориях ЛНР на наличие взрывоопасных предметов, возможных мин-ловушек и растяжек.
«
"Были обнаружены ящики с тротилом весом более 100 килограммов, комплекты ручного минирования различных модификаций с комплектами мин ОЗМ-72 и МОН-50, пара сосредоточенных зарядов СЗ-6М", - рассказали в ведомстве.
После изучения содержимого принято решение о передаче обнаруженных боеприпасов в подразделения, выполняющие задачи в зоне СВО.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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