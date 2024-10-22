https://ria.ru/20241022/trotil-1979266598.html

В ЛНР нашли схрон ВСУ с центнером тротила

В ЛНР нашли схрон ВСУ с центнером тротила - РИА Новости, 22.10.2024

В ЛНР нашли схрон ВСУ с центнером тротила

Схрон ВСУ, в котором находились ящики с центнером тротила, нашли на освобожденных территориях ЛНР, рассказали РИА Новости в Росгвардии. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T11:22

2024-10-22T11:22

2024-10-22T11:22

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Схрон ВСУ, в котором находились ящики с центнером тротила, нашли на освобожденных территориях ЛНР, рассказали РИА Новости в Росгвардии. По полученной от сотрудников ФСБ информации спецназовцы Росгвардии обследовали порядка 300 квадратных метров на освобожденных территориях ЛНР на наличие взрывоопасных предметов, возможных мин-ловушек и растяжек. "Были обнаружены ящики с тротилом весом более 100 килограммов, комплекты ручного минирования различных модификаций с комплектами мин ОЗМ-72 и МОН-50, пара сосредоточенных зарядов СЗ-6М", - рассказали в ведомстве. После изучения содержимого принято решение о передаче обнаруженных боеприпасов в подразделения, выполняющие задачи в зоне СВО.

https://ria.ru/20241014/ugledar-1977891854.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность