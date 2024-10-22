https://ria.ru/20241022/trotil-1979266598.html
В ЛНР нашли схрон ВСУ с центнером тротила
В ЛНР нашли схрон ВСУ с центнером тротила - РИА Новости, 22.10.2024
В ЛНР нашли схрон ВСУ с центнером тротила
Схрон ВСУ, в котором находились ящики с центнером тротила, нашли на освобожденных территориях ЛНР, рассказали РИА Новости в Росгвардии. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T11:22
2024-10-22T11:22
2024-10-22T11:22
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
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безопасность
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Схрон ВСУ, в котором находились ящики с центнером тротила, нашли на освобожденных территориях ЛНР, рассказали РИА Новости в Росгвардии. По полученной от сотрудников ФСБ информации спецназовцы Росгвардии обследовали порядка 300 квадратных метров на освобожденных территориях ЛНР на наличие взрывоопасных предметов, возможных мин-ловушек и растяжек. "Были обнаружены ящики с тротилом весом более 100 килограммов, комплекты ручного минирования различных модификаций с комплектами мин ОЗМ-72 и МОН-50, пара сосредоточенных зарядов СЗ-6М", - рассказали в ведомстве. После изучения содержимого принято решение о передаче обнаруженных боеприпасов в подразделения, выполняющие задачи в зоне СВО.
https://ria.ru/20241014/ugledar-1977891854.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
В ЛНР нашли схрон ВСУ с центнером тротила
Росгвардия на освобожденных территориях ЛНР нашла ящики с центнером тротила