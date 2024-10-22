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Трамп начал продавать футболки с логотипом McDonald's - РИА Новости, 22.10.2024
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20:40 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/tramp-1979420318.html
Трамп начал продавать футболки с логотипом McDonald's
Трамп начал продавать футболки с логотипом McDonald's - РИА Новости, 22.10.2024
Трамп начал продавать футболки с логотипом McDonald's
Экс-президент США и кандидат от республиканцев Дональд Трамп после воскресной предвыборной кампании в ресторане быстрого питания сети McDonald's, где он... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T20:40
2024-10-22T20:40
в мире
сша
дональд трамп
камала харрис
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Экс-президент США и кандидат от республиканцев Дональд Трамп после воскресной предвыборной кампании в ресторане быстрого питания сети McDonald's, где он обслуживал посетителей, подавая им картофель фри, начал продавать футболки со своей фотографией с "рабочего места" и с надписью MAGADonald's, в которой совместил название сети и свой предвыборный лозунг. "Я первый и единственный кандидат на пост президента США в 2024 году, который работал в McDonald's... Я хочу дать шанс каждому настоящему патриоту... заказать официальную футболку MAGADonald's до того, как они будут распроданы", - говорится на сайте предвыборной кампании Трампа. Чтобы получить футболку, необходимо пожертвовать на предвыборную кампанию минимум 44 доллара (чуть более 4 тысяч рублей). В воскресенье Трамп "вышел на работу" в McDonald's: он надел фартук и обслуживал посетителей, подавая им картофель фри. Соперница Трампа от демократов и вице-президент США Камала Харрис, в свою очередь, на предвыборных мероприятиях часто говорит о своем опыте работы в McDonald's. Ее заявления Трамп ставит под сомнение. После акции Трампа агентство Блумберг передавало, что McDonald's на фоне вовлечения компании в предвыборную гонку в США заявила, что не поддерживает ни одного из кандидатов. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, mcdonald's corporation
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, McDonald's Corporation
Трамп начал продавать футболки с логотипом McDonald's

Трамп начал продавать футболки с логотипом McDonald's, где он поработал

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп в McDonald's
Дональд Трамп в McDonald's - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп в McDonald's
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Экс-президент США и кандидат от республиканцев Дональд Трамп после воскресной предвыборной кампании в ресторане быстрого питания сети McDonald's, где он обслуживал посетителей, подавая им картофель фри, начал продавать футболки со своей фотографией с "рабочего места" и с надписью MAGADonald's, в которой совместил название сети и свой предвыборный лозунг.
"Я первый и единственный кандидат на пост президента США в 2024 году, который работал в McDonald's... Я хочу дать шанс каждому настоящему патриоту... заказать официальную футболку MAGADonald's до того, как они будут распроданы", - говорится на сайте предвыборной кампании Трампа.
© Фото : Republican National CommitteeАгитационная футболка с надписью MAGADonald's
Агитационная футболка с надписью MAGADonald's - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фото : Republican National Committee
Агитационная футболка с надписью MAGADonald's
Чтобы получить футболку, необходимо пожертвовать на предвыборную кампанию минимум 44 доллара (чуть более 4 тысяч рублей).
В воскресенье Трамп "вышел на работу" в McDonald's: он надел фартук и обслуживал посетителей, подавая им картофель фри. Соперница Трампа от демократов и вице-президент США Камала Харрис, в свою очередь, на предвыборных мероприятиях часто говорит о своем опыте работы в McDonald's. Ее заявления Трамп ставит под сомнение.
После акции Трампа агентство Блумберг передавало, что McDonald's на фоне вовлечения компании в предвыборную гонку в США заявила, что не поддерживает ни одного из кандидатов.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
Илон Маск на предвыборном мероприятии кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа в городе Батлер - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
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В миреСШАДональд ТрампКамала ХаррисMcDonald's Corporation
 
 
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