https://ria.ru/20241022/tramp-1979420318.html

Трамп начал продавать футболки с логотипом McDonald's

Трамп начал продавать футболки с логотипом McDonald's - РИА Новости, 22.10.2024

Трамп начал продавать футболки с логотипом McDonald's

Экс-президент США и кандидат от республиканцев Дональд Трамп после воскресной предвыборной кампании в ресторане быстрого питания сети McDonald's, где он... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T20:40

2024-10-22T20:40

2024-10-22T20:40

в мире

сша

дональд трамп

камала харрис

mcdonald's corporation

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Экс-президент США и кандидат от республиканцев Дональд Трамп после воскресной предвыборной кампании в ресторане быстрого питания сети McDonald's, где он обслуживал посетителей, подавая им картофель фри, начал продавать футболки со своей фотографией с "рабочего места" и с надписью MAGADonald's, в которой совместил название сети и свой предвыборный лозунг. "Я первый и единственный кандидат на пост президента США в 2024 году, который работал в McDonald's... Я хочу дать шанс каждому настоящему патриоту... заказать официальную футболку MAGADonald's до того, как они будут распроданы", - говорится на сайте предвыборной кампании Трампа. Чтобы получить футболку, необходимо пожертвовать на предвыборную кампанию минимум 44 доллара (чуть более 4 тысяч рублей). В воскресенье Трамп "вышел на работу" в McDonald's: он надел фартук и обслуживал посетителей, подавая им картофель фри. Соперница Трампа от демократов и вице-президент США Камала Харрис, в свою очередь, на предвыборных мероприятиях часто говорит о своем опыте работы в McDonald's. Ее заявления Трамп ставит под сомнение. После акции Трампа агентство Блумберг передавало, что McDonald's на фоне вовлечения компании в предвыборную гонку в США заявила, что не поддерживает ни одного из кандидатов. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20241006/mask-1976573887.html

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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, mcdonald's corporation