https://ria.ru/20241022/tramp-1979220929.html

Харрис раскритиковала Трампа за отказ повышать минимальную зарплату в США

Харрис раскритиковала Трампа за отказ повышать минимальную зарплату в США - РИА Новости, 22.10.2024

Харрис раскритиковала Трампа за отказ повышать минимальную зарплату в США

Вице-президент и кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис подвергла критике бывшего президента и кандидата от Республиканской партии Дональда... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T00:30

2024-10-22T00:30

2024-10-22T00:30

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ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. Вице-президент и кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис подвергла критике бывшего президента и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа за его отказ поддержать повышение минимальной заработной платы, подчеркнув важность этой инициативы для миллионов американцев. "Между мной и Дональдом Трампом существует множество различий, включая этот вопрос. Я абсолютно убеждена, что мы должны поднять минимальную заработную плату. Работники, будь то в McDonald's или где-то еще, должны иметь возможность обеспечивать свои семьи и себя в условиях, которые позволяют удовлетворять их потребности", — заявила Харрис, выступая в рамках одного из предвыборных мероприятий в штате Мичиган. Она также указала на враждебное отношение Трампа к программе социального обеспечения, отметив, что, "начиная от вопросов минимальной заработной платы до проблем социальной защиты, Трамп явно не понимает нужды трудящихся американцев". Отвечая на вопрос о том, как она надеется привлечь на свою сторону женскую часть населения, ранее голосовавшую за Трампа, Харрис подчеркнула важность борьбы за сохранение демократии в США, напомнив, что Трампа неоднократно называли "фашистом". "Этот выбор — о том, куда мы будем двигаться дальше: к новому пути или назад к разделению, ненависти и хаосу, которые символизирует Дональд Трамп", — сказала Харрис, добавив, что завоевывает все новых сторонников по обе стороны политического спектра в США.

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в мире, сша, мичиган, дональд трамп, камала харрис, mcdonald's corporation, выборы президента сша — 2024