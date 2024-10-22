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Харрис раскритиковала Трампа за отказ повышать минимальную зарплату в США - РИА Новости, 22.10.2024
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00:30 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/tramp-1979220929.html
Харрис раскритиковала Трампа за отказ повышать минимальную зарплату в США
Харрис раскритиковала Трампа за отказ повышать минимальную зарплату в США - РИА Новости, 22.10.2024
Харрис раскритиковала Трампа за отказ повышать минимальную зарплату в США
Вице-президент и кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис подвергла критике бывшего президента и кандидата от Республиканской партии Дональда... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T00:30
2024-10-22T00:30
в мире
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мичиган
дональд трамп
камала харрис
mcdonald's corporation
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ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. Вице-президент и кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис подвергла критике бывшего президента и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа за его отказ поддержать повышение минимальной заработной платы, подчеркнув важность этой инициативы для миллионов американцев. "Между мной и Дональдом Трампом существует множество различий, включая этот вопрос. Я абсолютно убеждена, что мы должны поднять минимальную заработную плату. Работники, будь то в McDonald's или где-то еще, должны иметь возможность обеспечивать свои семьи и себя в условиях, которые позволяют удовлетворять их потребности", — заявила Харрис, выступая в рамках одного из предвыборных мероприятий в штате Мичиган. Она также указала на враждебное отношение Трампа к программе социального обеспечения, отметив, что, "начиная от вопросов минимальной заработной платы до проблем социальной защиты, Трамп явно не понимает нужды трудящихся американцев". Отвечая на вопрос о том, как она надеется привлечь на свою сторону женскую часть населения, ранее голосовавшую за Трампа, Харрис подчеркнула важность борьбы за сохранение демократии в США, напомнив, что Трампа неоднократно называли "фашистом". "Этот выбор — о том, куда мы будем двигаться дальше: к новому пути или назад к разделению, ненависти и хаосу, которые символизирует Дональд Трамп", — сказала Харрис, добавив, что завоевывает все новых сторонников по обе стороны политического спектра в США.
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в мире, сша, мичиган, дональд трамп, камала харрис, mcdonald's corporation, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Мичиган, Дональд Трамп, Камала Харрис, McDonald's Corporation, Выборы президента США — 2024
Харрис раскритиковала Трампа за отказ повышать минимальную зарплату в США

Харрис раскритиковала Трампа за отказ поддержать повышение минимальной зарплаты

© AP Photo / Matt YorkВице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис на предвыборном мероприятии в Аризоне
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис на предвыборном мероприятии в Аризоне - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Matt York
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис на предвыборном мероприятии в Аризоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. Вице-президент и кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис подвергла критике бывшего президента и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа за его отказ поддержать повышение минимальной заработной платы, подчеркнув важность этой инициативы для миллионов американцев.
"Между мной и Дональдом Трампом существует множество различий, включая этот вопрос. Я абсолютно убеждена, что мы должны поднять минимальную заработную плату. Работники, будь то в McDonald's или где-то еще, должны иметь возможность обеспечивать свои семьи и себя в условиях, которые позволяют удовлетворять их потребности", — заявила Харрис, выступая в рамках одного из предвыборных мероприятий в штате Мичиган.
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Она также указала на враждебное отношение Трампа к программе социального обеспечения, отметив, что, "начиная от вопросов минимальной заработной платы до проблем социальной защиты, Трамп явно не понимает нужды трудящихся американцев".
Отвечая на вопрос о том, как она надеется привлечь на свою сторону женскую часть населения, ранее голосовавшую за Трампа, Харрис подчеркнула важность борьбы за сохранение демократии в США, напомнив, что Трампа неоднократно называли "фашистом".
"Этот выбор — о том, куда мы будем двигаться дальше: к новому пути или назад к разделению, ненависти и хаосу, которые символизирует Дональд Трамп", — сказала Харрис, добавив, что завоевывает все новых сторонников по обе стороны политического спектра в США.
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