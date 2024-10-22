В Сумах прогремели новые взрывы
"Общественное": в Сумах на севере Украины прогремели новые взрывы
© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные тушат пожар на объекте в Сумской области
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные тушат пожар на объекте в Сумской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В городе Сумы на севере Украины вновь прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram.
"В Сумах снова прозвучали взрывы", — говорится в посте.
На грани катастрофы: у ВСУ заканчиваются люди
15 октября, 08:00
Минувшей ночью и утром украинские СМИ несколько раз сообщали о взрывах в городе. Сигнал воздушной тревоги звучит в Сумской области с вечера 21 октября.
По информации координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева, накануне вечером и сегодня ночью в Сумах и пригородах подверглись бомбардировке объекты и позиции ВСУ. В частности, прилет фугасных авиабомб зафиксировали в районе полевого аэродрома Михайловка, неподалеку от села Радьковка, где находится артиллерийский полигон, близ бывшего химического склада в Ахтырке и грузового двора станции Сумы-товарная.
В ответ на украинские атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18