https://ria.ru/20241022/sumy-1979265828.html

В Сумах прогремели новые взрывы

В Сумах прогремели новые взрывы - РИА Новости, 22.10.2024

В Сумах прогремели новые взрывы

В городе Сумы на севере Украины вновь прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T11:18

2024-10-22T11:18

2024-10-22T12:14

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В городе Сумы на севере Украины вновь прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram. "В Сумах снова прозвучали взрывы", — говорится в посте. Минувшей ночью и утром украинские СМИ несколько раз сообщали о взрывах в городе. Сигнал воздушной тревоги звучит в Сумской области с вечера 21 октября. По информации координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева, накануне вечером и сегодня ночью в Сумах и пригородах подверглись бомбардировке объекты и позиции ВСУ. В частности, прилет фугасных авиабомб зафиксировали в районе полевого аэродрома Михайловка, неподалеку от села Радьковка, где находится артиллерийский полигон, близ бывшего химического склада в Ахтырке и грузового двора станции Сумы-товарная.В ответ на украинские атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сумы, украина, вооруженные силы украины