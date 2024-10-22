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В Сумах прогремели новые взрывы - РИА Новости, 22.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:18 22.10.2024 (обновлено: 12:14 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/sumy-1979265828.html
В Сумах прогремели новые взрывы
В Сумах прогремели новые взрывы - РИА Новости, 22.10.2024
В Сумах прогремели новые взрывы
В городе Сумы на севере Украины вновь прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T11:18
2024-10-22T12:14
специальная военная операция на украине
в мире
сумы
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В городе Сумы на севере Украины вновь прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram. "В Сумах снова прозвучали взрывы", — говорится в посте. Минувшей ночью и утром украинские СМИ несколько раз сообщали о взрывах в городе. Сигнал воздушной тревоги звучит в Сумской области с вечера 21 октября. По информации координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева, накануне вечером и сегодня ночью в Сумах и пригородах подверглись бомбардировке объекты и позиции ВСУ. В частности, прилет фугасных авиабомб зафиксировали в районе полевого аэродрома Михайловка, неподалеку от села Радьковка, где находится артиллерийский полигон, близ бывшего химического склада в Ахтырке и грузового двора станции Сумы-товарная.В ответ на украинские атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, сумы, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумы, Украина, Вооруженные силы Украины
В Сумах прогремели новые взрывы

"Общественное": в Сумах на севере Украины прогремели новые взрывы

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные тушат пожар на объекте в Сумской области
Украинские пожарные тушат пожар на объекте в Сумской области - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные тушат пожар на объекте в Сумской области. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В городе Сумы на севере Украины вновь прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram.
"В Сумах снова прозвучали взрывы", — говорится в посте.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
На грани катастрофы: у ВСУ заканчиваются люди
15 октября, 08:00
Минувшей ночью и утром украинские СМИ несколько раз сообщали о взрывах в городе. Сигнал воздушной тревоги звучит в Сумской области с вечера 21 октября.
По информации координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева, накануне вечером и сегодня ночью в Сумах и пригородах подверглись бомбардировке объекты и позиции ВСУ. В частности, прилет фугасных авиабомб зафиксировали в районе полевого аэродрома Михайловка, неподалеку от села Радьковка, где находится артиллерийский полигон, близ бывшего химического склада в Ахтырке и грузового двора станции Сумы-товарная.
В ответ на украинские атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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