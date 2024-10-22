В Сумах приостановили движение троллейбусов из-за отсутствия электроэнергии
© iStock.com / Ioanna_alexaФонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах, Украина
© iStock.com / Ioanna_alexa
Фонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Движение троллейбусов приостановлено в Сумах на севере Украины из-за отсутствия электроэнергии, сообщает городская администрация в Telegram-канале.
"В связи с отсутствием электроэнергии движение троллейбусов приостановлено", - говорится в сообщении.
Ранее во вторник украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги. Городская администрация позднее сообщила о повреждении объектов критической инфраструктуры, не уточнив, каких именно.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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