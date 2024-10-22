https://ria.ru/20241022/sumy-1979241117.html
В Сумах после взрывов пострадали объекты критической инфраструктуры
В Сумах после взрывов пострадали объекты критической инфраструктуры - РИА Новости, 22.10.2024
В Сумах после взрывов пострадали объекты критической инфраструктуры
Объекты критической инфраструктуры повреждены после взрывов в городе Сумы на севере Украины, сообщает во вторник местная администрация. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T08:51
2024-10-22T08:51
2024-10-22T08:51
специальная военная операция на украине
в мире
сумы
украина
сумская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры повреждены после взрывов в городе Сумы на севере Украины, сообщает во вторник местная администрация. Украинские СМИ ранее сообщали о серии взрывов в Сумах на фоне воздушной тревоги. Сумская городская администрация во вторник утром в своем Telegram-канале сообщила, что в результате взрывов повреждены объекты критической инфраструктуры. О каких объектах идет речь, не уточняется. Ранее во вторник координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что по складу с боекомплектами для БПЛА в районе полевого аэродрома "Михайловка" в пригороде Сум на Украине нанесен удар.
https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html
сумы
украина
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_906:1199:2037:2047_1920x0_80_0_0_c0a387114ddb1bf998a96d1c3f1def29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумы, украина, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумы, Украина, Сумская область
В Сумах после взрывов пострадали объекты критической инфраструктуры
Власти сообщили о повреждении объектов критической инфраструктуры в Сумах