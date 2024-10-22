https://ria.ru/20241022/sumy-1979241117.html

В Сумах после взрывов пострадали объекты критической инфраструктуры

В Сумах после взрывов пострадали объекты критической инфраструктуры - РИА Новости, 22.10.2024

В Сумах после взрывов пострадали объекты критической инфраструктуры

Объекты критической инфраструктуры повреждены после взрывов в городе Сумы на севере Украины, сообщает во вторник местная администрация. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T08:51

2024-10-22T08:51

2024-10-22T08:51

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры повреждены после взрывов в городе Сумы на севере Украины, сообщает во вторник местная администрация. Украинские СМИ ранее сообщали о серии взрывов в Сумах на фоне воздушной тревоги. Сумская городская администрация во вторник утром в своем Telegram-канале сообщила, что в результате взрывов повреждены объекты критической инфраструктуры. О каких объектах идет речь, не уточняется. Ранее во вторник координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что по складу с боекомплектами для БПЛА в районе полевого аэродрома "Михайловка" в пригороде Сум на Украине нанесен удар.

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

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в мире, сумы, украина, сумская область