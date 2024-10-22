https://ria.ru/20241022/sud-1979360152.html

Суд арестовал семерых военных ВСУ, задержанных в Курской области

Суд арестовал семерых военных ВСУ, задержанных в Курской области - РИА Новости, 22.10.2024

Суд арестовал семерых военных ВСУ, задержанных в Курской области

Суд арестовал семерых украинских военных, задержанных в Курской области, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T15:59

2024-10-22T15:59

2024-10-22T17:18

происшествия

курская область

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Суд арестовал семерых украинских военных, задержанных в Курской области, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК."Расследуется уголовное дело в отношении боевиков 202-го батальона 103-й бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины Анатолия Волошина, Владимира Аршулика, Сергея Караева, Александра Дойчука, Зиновия Сигерича, Андриана Кульбабы и Олега Вовка", — заявили агентству.Задержанных подозревают по статьям о теракте; незаконном хранении, перевозке и ношении оружия, в том числе крупнокалиберного, а также взрывных устройств; незаконном пересечении госграницы.По данным следствия, в начале августа задержанные с оружием и взрывчаткой незаконно проникли на российскую территорию со стороны Украины. Они стреляли на поражение по российским военнослужащим и мирному населению в селах Краснооктябрьское, Снагость и Комаровка Кореневского района Курской области. Это делалось для устрашения, причинения ущерба и дестабилизации работы органов власти.Подразделения ВСУ утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено. По данным Минобороны, за время боевых действий на этом участке линии боевого соприкосновения противник потерял уже более 25 тысяч военных.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241001/vsu-1975788209.html

https://ria.ru/20240928/vsu-1975247896.html

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происшествия, курская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), россия