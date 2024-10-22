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Суд арестовал семерых военных ВСУ, задержанных в Курской области - РИА Новости, 22.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:59 22.10.2024 (обновлено: 17:18 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/sud-1979360152.html
Суд арестовал семерых военных ВСУ, задержанных в Курской области
Суд арестовал семерых военных ВСУ, задержанных в Курской области - РИА Новости, 22.10.2024
Суд арестовал семерых военных ВСУ, задержанных в Курской области
Суд арестовал семерых украинских военных, задержанных в Курской области, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:59
2024-10-22T17:18
происшествия
курская область
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Суд арестовал семерых украинских военных, задержанных в Курской области, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК."Расследуется уголовное дело в отношении боевиков 202-го батальона 103-й бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины Анатолия Волошина, Владимира Аршулика, Сергея Караева, Александра Дойчука, Зиновия Сигерича, Андриана Кульбабы и Олега Вовка", — заявили агентству.Задержанных подозревают по статьям о теракте; незаконном хранении, перевозке и ношении оружия, в том числе крупнокалиберного, а также взрывных устройств; незаконном пересечении госграницы.По данным следствия, в начале августа задержанные с оружием и взрывчаткой незаконно проникли на российскую территорию со стороны Украины. Они стреляли на поражение по российским военнослужащим и мирному населению в селах Краснооктябрьское, Снагость и Комаровка Кореневского района Курской области. Это делалось для устрашения, причинения ущерба и дестабилизации работы органов власти.Подразделения ВСУ утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено. По данным Минобороны, за время боевых действий на этом участке линии боевого соприкосновения противник потерял уже более 25 тысяч военных.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241001/vsu-1975788209.html
https://ria.ru/20240928/vsu-1975247896.html
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происшествия, курская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине, Россия
Суд арестовал семерых военных ВСУ, задержанных в Курской области

Семерым военным ВСУ, задержанным в Курской области, вменяют стрельбу по мирным

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Наручники - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Суд арестовал семерых украинских военных, задержанных в Курской области, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК.
"Расследуется уголовное дело в отношении боевиков 202-го батальона 103-й бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины Анатолия Волошина, Владимира Аршулика, Сергея Караева, Александра Дойчука, Зиновия Сигерича, Андриана Кульбабы и Олега Вовка", — заявили агентству.
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Задержанных подозревают по статьям о теракте; незаконном хранении, перевозке и ношении оружия, в том числе крупнокалиберного, а также взрывных устройств; незаконном пересечении госграницы.
По данным следствия, в начале августа задержанные с оружием и взрывчаткой незаконно проникли на российскую территорию со стороны Украины. Они стреляли на поражение по российским военнослужащим и мирному населению в селах Краснооктябрьское, Снагость и Комаровка Кореневского района Курской области. Это делалось для устрашения, причинения ущерба и дестабилизации работы органов власти.
Подразделения ВСУ утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено. По данным Минобороны, за время боевых действий на этом участке линии боевого соприкосновения противник потерял уже более 25 тысяч военных.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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